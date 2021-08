La pandemia di COVID-19 è stata una grande sfida per tutte le società e per la popolazione mondiale. Anche l'industria tecnologica ha subito un forte colpo a causa di tutte le interruzioni presentate nella filiera produttiva, dalla catena di approvviggionamento e molto altro ancora. La crisi nel mercato globale dei chip ha colpito smartphone, console di gioco, schede video, laptop e altro ancora. Tutti questi prodotti sono diventati più costosi nell'ultimo anno a causa della mancanza di semiconduttori. Secondo i rapporti, la situazione potrebbe iniziare a migliorare all'inizio del 2022. Tuttavia, questo è un pensiero troppo ottimistico per essere vero. Molti costruttori di SoC hanno incrementato i costi delle loro unità a causa della mancanza di offerta e dell'elevata domanda. La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha deciso di aumentare il prezzo dei suoi chip per la seconda volta in un anno.

TSMC: alza ancora i prezzi

Secondo quanto riferito, TSMC ha informato i suoi clienti che prevede di aumentare i prezzi dei chip avanzati, sia per quanto concerne le soluzioni da 7 nm che altro. Attualmente, lo standard a 5 nm è la soluzione più all'avanguardia che abbiamo.

Tuttavia, sappiamo che le aziende stanno già lavorando sui SoC a 3 nm e 4 nm. MediaTek, ad esempio, un partner forte per il chipmaker e dovrebbe presentare il suo primo SoC a 4 nanometri entro la fine dell'anno. La compagnia taiwanese soffrirà sicuramente del nuovo rialzo dei prezzi. Si parla del 10 percento in più.

Nel frattempo, TSMC aumenterà i prezzi dei chip costruiti su nodi da 16 nm e superiori a circa il 20% in più. Le aziende avranno una forte ragione per adattarsi ai nodi moderni.

Dallo scorso autunno, l'azienda ha aumentato i prezzi dei chip di oltre il 10%. Poiché la forte domanda continua a superare l'offerta, la compagnia taiwanese ha deciso di aumentare ancora una volta i costi dei suoi processori.

Ricordiamo che realtà di semiconduttori Fabless come Qualcomm, Apple, NVIDIA, AMD e MediaTek si affidano a TSMC per produrre i propri chip. Pertanto, il nuovo aumento dei prezzi interesserà sicuramente tutto, da smartphone e tablet a schede video e console di gioco. Tuttavia, l'incremento dei costi entrerà in vigore dal primo trimestre del 2022 e probabilmente non influenzerà il lancio dei prodotti nei prossimi mesi.

