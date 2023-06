Metodi per trasferire tutti i dati WhatsApp da Android a iOS

Cambiare telefono e comprare un dispositivo nuovo è sicuramente entusiasmante, ma la parte noiosa è il trasferimento dei dati, tra i tanti anche quello di WhatsApp. La situazione si complica soprattutto se si passa da un telefono Android a un dispositivo Apple.

WhatsApp poi è una delle app di messaggistica più utilizzata dagli utenti, tutti i giorni da anni. Questo fa sì che con il tempo, le chat si trasformano anche in una fonte di ricordi e informazioni. Proprio per questi motivi gli utenti hanno la necessità di conservare e trasferire le chat, anche quando si cambia telefono. Ma cosa succede se si passa da un telefono Android a un iPhone, si perdono tutti i dati di WhatsApp? Assolutamente no, è possibile trasferire tutti i dati WhatsApp da un telefono Android a un iPhone, anche se il trasferimento non è così immediato come si potrebbe pensare.

Esistono diversi metodi tra quelli più comodi e ufficiali, a quelli più complessi e a pagamento, scopriamo allora come trasferire tutti i dati WhatsApp da Android a iOS.

Passa a iOS: ecco come Trasferire i dati WhatsApp

Il primo metodo è attraverso l’app Passa a iOS, un’applicazione gratuita sviluppata da Apple per facilitare il passaggio da un telefono Android a un iPhone. L’app permette di trasferire vari tipi di dati, tra cui contatti, messaggi, foto, video, calendario, email e impostazioni. Inoltre, l’applicazione supporta anche il trasferimento dei dati di WhatsApp da Android a iOS. Questo metodo è ufficiale e sicuro, ma è necessario che l’iPhone sia impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica, che tutti e due i dispositivi siano collegati alla stessa rete Wi-Fi o all’hotspot dell’iPhone, e che siano installate le ultime versioni di Passa a iOS e WhatsApp.

Infine è importante specificare che Passa a iOS non permette di trasferire la cronologia chiamate o il nome visualizzato e di selezionare quali chat trasferire. Nella pratica ecco tutti i passaggi per trasferite i dati WhatsApp:

Installare l’app Passa a iOS sul telefono Android;

Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi;

Impostare o ripristinare l’iPhone alle impostazioni di fabbrica;

Selezionare la voce Trasferisci dati da Android;

Attendere che compaia un codice sullo schermo dell’iPhone;

Aprire l’app Passa a iOS sul telefono Android;

Inserire il codice quando richiesto;

Selezionare WhatsApp nella schermata Trasferisci dati;

Premere Inizia.

A questo punto bisognerà attendere che WhatsApp prepari i dati da esportare e scolleghi l’account dal telefono Android quando richiesto. Per poi procedere di nuovo sul all’app Passa a iOS e selezionare “Continua” per trasferire i dati dal telefono Android all’iPhone. Infine si deve procedere con l’istallazione, nello specifico:

Installare l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store;

Accedere con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo;

Toccare Inizia quando richiesto;

Attendere il completamento del processo.

iCareFone Transfer per traferire le chat WhatsApp su iOS

Un altro metodo per trasferire i dati di WhatsApp da Android a iOS è iCareFone Transfer, anche se in questo caso ci troviamo davanti un software a pagamento, con una versione di prova gratuita. Nel caso in cui si scelga la prova gratuita si ha la possibilità di trasferire 20 chat. iCareFone Transfer è stato sviluppato da Tenorshare per trasferire i dati di WhatsApp tra dispositivi Android e iOS.

Questo metodo è semplice e veloce, ma ci sono delle condizioni perché il processo vada a buon fine. Per questo metodo è richiesto l’uso di un PC, è necessario che entrambi i dispositivi abbiano installate le ultime versioni di WhatsApp. Inoltre, richiede che entrambi i dispositivi siano collegati al computer tramite cavo USB. Infine, è importante specificare che tramite questo metodo non è possibile scegliere le chat da trasferire. Per procedere al trasferimento dei dati di WhatsApp è necessario scaricare e installare iCareFone Transfer sul PC, per poi procedere con il collegamento, tramite USB di entrambi i dispositivi. Per continuare è necessario selezionare la modalità Trasferimento da dispositivo a dispositivo. Per poi proseguire sulla schermata del software e procedere in questo modo:

Selezionare WhatsApp nella schermata del software;

Selezionare “Trasferisci”;

Attendere che iCareFone Transfer esegua il backup delle chat da Android e ripristini il backup delle chat su iPhone;

Verificare il numero di telefono;

Attendere il termine del processo.

Altri metodi a pagamento per trasferire i dati WhatsApp

I metodi sopra descritti sono i più comodi e veloci, soprattutto l’app Passa a iOS che permette di farlo in sicurezza e in modo gratuito. Ma esistono altri metodi per procedere con il trasferimento dei dati WhatsApp da Android a iOS, tutti a pagamento e con una gestione della scelta delle chat più complessa e limitativa. Nello specifico ecco gli altri metodi:

Wutsapper: app sviluppata da Wondershare che permette di trasferire i dati di WhatsApp da Android a iOS senza usare il computer. L’app è a pagamento, ma offre una versione di prova gratuita che permette di trasferire fino a 5 chat. Basterà scaricare e installare Wutsapper sul telefono Android e sul telefono iOS, poi seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il backup dei dati di WhatsApp. Per poi terminare aprendo Wutsapper sul telefono iOS e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare i dati di WhatsApp.

Dr.Fone: software sviluppato da Wondershare che permette di trasferire i dati di WhatsApp tra dispositivi Android e iOS usando il computer. Il software è a pagamento, ma offre una versione di prova gratuita che permette di trasferire fino a 20 chat. Per procedere seguire questi passaggi:

Scaricare e installare Dr.Fone sul computer;

Collegare i dispositivi al computer tramite cavo USB;

Selezionare la modalità Trasferimento WhatsApp;

Selezionare WhatsApp nella scheda del software;

Scegliere “Trasferisci messaggi WhatsApp” dalle opzioni;

Attendere che Dr.Fone esegua il backup delle chat da Android e ripristini il backup delle chat su iPhone;

Verificare il numero di telefono.

Infine, FoneDog: software a pagamento, con una versione di prova gratuita per trasferire fino a 20 chat. Permette di trasferire i dati i dati di WhatsApp tra dispositivi Android e iOS usando il computer. Anche in questo è necessario scaricare e installare il software, collegare i dispositivi al computer tramite cavo USB e selezionare la modalità “Trasferimento da dispositivo a dispositivo”. Per poi, selezionare WhatsApp nella schermata del software e premere “Trasferisci”. Infine, basterà attendere che FoneDog esegua il backup delle chat da Android e ripristini il backup delle chat su iPhone.