Recuperare messaggi su WhatsApp senza effettuare backup

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza, utilizzata ogni giorno da milioni di persone per comunicare in modo facile e veloce. Tra emoji sempre aggiornate, sticker, messaggi di testo e note vocali, l’app targata Meta permette di restare in contatto con amici e familiari da qualsiasi dispositivo supportato, e allo stesso tempo di gestire le comunicazioni con la clientela grazie alla sua versione dedicata al business. Trattandosi di uno strumento del nostro quotidiano, potrebbe accadere di andare a cancellare per errore delle conversazioni importanti, che invece avremmo dovuto conservare. Niente paura però, perché è possibile recuperare messaggi su WhatsApp anche senza aver prima eseguito il backup dei dati dell’app. Scopriremo come fare in questa guida, andando ad utilizzare gli strumenti giusti e a seguire una serie di passaggi validi sia su iPhone che su smartphone con sistema operativo Android.

Recuperare messaggi WhatsApp su Android

Come già detto, recuperare i messaggi su WhatsApp anche senza sfruttare il backup è possibile. Prima di tutto, andremo a vedere come ripristinare le chat inavvertitamente cancellate sui dispositivi Android, per poi dedicarci ai melafonini del gigante di Cupertino.

Se utilizziamo il sistema operativo di Google, dovremo procedere con il recupero dei messaggi cancellati di WhatsApp tramite un’applicazione esterna. Si tratta in particolare di Undeleter Recover Files & Data, da scaricare direttamente da Google Play Store. L’app è stata realizzata appositamente per cercare, trovare e ripristinare i messaggi dell’app di messaggistica istantanea di Meta.

L’applicazione, all’atto pratico, va ad effettuare una scansione particolarmente profonda del nostro smartphone, in modo da poter recuperare le informazioni che non sono più visibili ma che in qualche modo sono ancora presenti sul sistema. Questo metodo, come intuibile, non è del tutto infallibile e in alcuni casi potrebbe non funzionare. Il successo dell’operazione dipende infatti dalla memoria del cellulare: se la specifica porzione di storage è stata usata in maniera automatica per sovrascrivere altri dati, le conversazioni che sono state eliminate non potranno più essere recuperate. Proprio per questo, per poter riavere i propri dati su WhatsApp, è importante agire subito non appena ci si rende conto di averli cancellati.

Undeleter Recover Files & Data richiede il root per poter essere usata. Può essere messo in download in versione gratuita o a pagamento (per circa 3 euro), tenendo presente che nell’edizione free si ha la possibilità di trovare i dati che ci interessano, ma non di salvarli. Dopo aver scaricato e installato l’applicazione, avviamola e selezioniamo l’icona di WhatsApp dalla nuova pagina. Ora attendiamo che la scansione giunga al termine e, se le conversazioni cancellate vengono individuate, dobbiamo salvarle facendo clic sull’icona con il floppy disk presente in alto a destra dello schermo.

Recuperare messaggi WhatsApp su iPhone

Se abbiamo eliminato delle conversazioni importanti di WhatsApp ma siamo in possesso di un iPhone, anche in uno scenario del genere è del tutto possibile recuperare i messaggi di nostro interesse anche se non abbiamo a disposizione il backup dell’app di messaggistica istantanea.

Una strada percorribile prevede di resettare l’iPhone e procedere poi con il ripristino del dispositivo usando un backup di iCloud o di iTunes. Naturalmente la data del backup deve essere precedente all’eliminazione dei messaggi, altrimenti non avremo l’occasione di recuperare le conversazioni di WhatsApp che erano presenti nella memoria dell’applicazione. L’operazione non garantisce comunque il recupero completo, e c’è sempre il rischio di andare ad eliminare altri dati importanti.

Un metodo alternativo è quello di optare per un software esterno, come abbiamo già fatto su Android. Per iPhone quello consigliato è Dr.Fone, un programma a pagamento messo a punto per effettuare una scansione approfondita del nostro dispositivo iOS per recuperare i dati che abbiamo eliminato per sbaglio. Il prezzo è di ben 49 euro, e anche qui non siamo di fronte ad una soluzione definitiva.

Per provare a recuperare le conversazioni WhatsApp, scarichiamo il software in versione iOS, apriamo il file scaricato e accettiamo i termini di contratto che appariranno a schermo. A questo punto avanziamo con l’installazione e al termine andiamo a collegare il nostro iPhone al PC. Ora facciamo clic sulla voce Recupero dal software: mettiamo il segno di spunta in corrispondenza della voce WhatsApp & allegati e facciamo clic su Avvia scan. Una volta apparsi, selezioniamo i dati che ci interessano e premiamo sull’opzione Esporta.