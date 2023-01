WhatsApp: trasferire le chat su un altro smartphone sarà IMMEDIATO

Sappiamo quanto a volte possa essere complicato trasferire le chat di WhatsApp da uno smartphone all’altro, specie per i meno esperti con le operazioni di backup su Google Drive (che, negli ultimi giorni, stanno dando un bel po’ di problemini).

Il team di WhatsApp è consapevole di questi piccoli ma fastidiosi impedimenti e, con l’obiettivo di rendere il trasferimento delle chat ancora più semplice ed intuitivo, sta lavorando ad una nuova procedura.

Come trasferire le chat di WhatsApp senza Google Drive

Di prassi, attingiamo a WABetaInfo per recuperare tutte le ultime anticipazioni circa le funzionalità che, tra non molto, potrebbero essere messe a disposizione del pubblico. Iniziamo condividendo i seguenti screenshot relativi a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.1.26:

Nella sostanza, qualora volessi utilizzare il tuo account di WhatsApp su un altro smartphone senza però ricorrere al backup di Google Drive sarà sufficiente installare l’applicazione, recarsi nell’apposita sezione ed inquadrare il codice QR che in automatico verrà generato sul telefono d’origine. Tutto qui, senza ulteriori step e la cronologia delle precedenti conversazioni sarà subito fruibile.

Un processo sicuramente più “user friendly” che ci auguriamo di vedere implementato al più presto sulla versione ufficiale. Nel frattempo, in caso fossi alla ricerca di un nuovo smartphone su cui successivamente importare tutte le tue chat di WhatsApp, sappi che per breve periodo l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G è su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 217 euro (sconto 38%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.