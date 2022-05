Mega Sconti MediaWorld: tante offerte solo online a prezzi incredibili

MediaWorld ha debuttato con i Mega Sconti. Si tratta dell’ennesima iniziativa che propone tantissimi prodotti di tecnologia a prezzi vincenti e super competitivi. Fino al 15 maggio 2022, solo online potrai acquistare il meglio dell’hi-tech.

Meglio non farsi scappare questa che sembra essere una promozione fortemente dedicata alle smart TV, per aiutare tutti i cittadini ad acquistare un televisore compatibile con il nuovo digitale terrestre. Infatti, tutte le offerte riproposte in questo articolo sono compatibili con il Bonus TV.

Come questa fantastica LG 4K 43UP75006LF tua a soli 299,99 euro, invece di 449 euro. Si tratta di un vero e proprio affare imperdibile. Grazie a questo super sconto potrai portarti a casa una smart TV da 43 pollici completa di tutto.

Con questa promo MediaWorld la tecnologia Real 4K UHD entrerà in casa tua. Coinvolgerà il tuo intrattenimento in modo sorprendente. Tutto quello che guarderai sarà formidabilmente reale. Inoltre, anche i suoni emessi dagli altoparlanti integrati ti immergeranno completamente in ciò che stai guardando.

Mega Sconti MediaWorld: tutto ciò che ti serve per risparmiare

I Mega Sconti di MediaWorld sono davvero la fine del mondo. Hai a disposizione, fino al 15 maggio 2022, le migliori offerte solo online. Risparmio assicurato e tanta, tantissima qualità per te che cerchi il meglio in assoluto.

Tra le numerose promozioni non puoi perderti questa incredibile Xiaomi Mi TV P1 43″ tua a soli 299,99 euro, invece di 449 euro. Si tratta del miglior prezzo in assoluto per una smart TV Xiaomi da ben 43 pollici.

La sua tecnologia superlativa saprà regalarti non solo immagini mozzafiato, ma anche tanta comodità. Il suo schermo senza cornici non solo la rende un elegante elemento d’arredo, ma fa sì che chi sta guardando un film si concentri sul contenuto sentendosi partecipe della scena. In più, grazie alla risoluzione 4K Ultra HD scoprirai immagini realistiche con maggiori dettagli e profondità.

Tutte e due queste smart TV non solo sono compatibili con il nuovo digitale terrestre e quindi con la tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10, ma anche al Bonus TV che sconta fino a 100 euro il tuo acquisto, anche online da MediaWorld.