Bonus TV: tutte le formule disponibili

Il percorso verso il nuovo digitale terrestre sembra ormai essere a buon punto. Tanto che entro gennaio 2023 sarà attivata la piattaforma DVB-T2 che renderà definitiva questa tecnologia. Perciò, prima di questa data, è necessario che tutti abbiamo un apparecchio compatibile. Se devi procedere all’acquisto di un nuovo televisore o decoder sappi che puoi accedere al Bonus TV.

Questo incentivo si traduce in diverse opportunità a seconda delle esigenze. In questo articolo, infatti, elencheremo tutte le formule disponibili del Bonus TV per il digitale terrestre. In questo modo tutti avranno contezza di ciò che potrebbe aiutarli ad acquistare un nuovo dispositivo.

Il Governo Draghi ha approvato al Ministero dello Sviluppo Economico lo stanziamento di 319 milioni di euro per aiutare i cittadini italiani in questo processo. Con lo switch off dell’8 marzo 2022, quasi tutti i canali del digitale terrestre sono passati alla codifica Mpeg-4.

Inoltre, il refarming del digitale terrestre sta per concludersi in tutte le Regioni d’Italia. La data prevista è il 30 giugno 2022. Ciò vuol dire che presto chi non ha un televisore o decoder compatibile non potrà più assistere alle trasmissioni delle emittenti nazionali e regionali.

Scopriamo insieme tutte le formule disponibili del Bonus TV. In questo modo sarà più facile capire a quali di queste è possibile accedere, a seconda delle proprie esigenze e anche della condizione economica della propria famiglia.

Bonus TV: tutte le soluzioni per il nuovo digitale terrestre

La situazione economica italiana non è certo una delle migliori. Con l’aumento dei prezzi di carburanti, generi alimentari, luce e gas, molte famiglie sono in seria difficoltà. Perciò dover affrontare anche la spesa di un acquisto dedicato a un televisore o decoder compatibile al nuovo digitale terrestre diventa quasi improponibile. Ecco però arrivare in aiuto il Bonus TV, in tutte le sue formule:

Bonus TV – Decoder è la soluzione dedicata alle famiglie con un ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro l’anno . Valido fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento delle risorse, questo incentivo permette di ricevere uno sconto, elargito direttamente dal rivenditore autorizzato, fino a 30 euro sull’acquisto di un televisore o decoder compatibile ai nuovi standard trasmissivi DVB-T2 – HEVC Main 10. Si dovrà compilare l’apposito modulo di domanda;

è la soluzione dedicata alle famiglie con un ISEE inferiore o uguale a . Valido fino al 31 dicembre 2022, salvo esaurimento delle risorse, questo incentivo permette di ricevere uno sconto, elargito direttamente dal rivenditore autorizzato, fino a 30 euro sull’acquisto di un televisore o decoder compatibile ai nuovi standard trasmissivi DVB-T2 – HEVC Main 10. Si dovrà compilare l’apposito modulo di domanda; Bonus Rottamazione TV è la soluzione dedicata a tutti, senza limiti di ISEE. Questa soluzione prevede uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo apparecchio compatibile, fino a un importo massimo di 100 euro. L’agevolazione è legata al nucleo famigliare e occorre essere residenti in Italia, rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018 ed essere in regola con il pagamento del Canone Rai. Inoltre, è compatibile anche a chi al 31 dicembre 2020 risulta di età pari o superiore ai 75 anni e quindi esente dal pagamento dell’abbonamento radiotelevisivo. Questo incentivo è cumulabile con il Bonus TV – Decoder e richiede la compilazione del modulo di autodichiarazione che certifica il corretto smaltimento.

