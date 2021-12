MediaTek: nel Q3 2021 i suoi SoC fanno faville

Nel giorno in cui conosciamo con sicurezza matematica i primi smartphone che monteranno il nuovo processore MediaTek Dimensity 9000, ecco arrivare i risultati di una nuova analisi di mercato davvero molto interessante: durante il Q3 2021 i SoC MediaTek spingono il colosso taiwanese in cima alla classifica con il 40% di market share.

I SoC MediaTek guidano il Q3 2021

Mentre l'intero settore cresce del 6% rispetto le prestazioni dell'anno scorso, il terzo trimestre ha visto una importante crescita della compagnia che l'ha spinta dal 33% del 2020 al 40% del 2021. Secondo il team di analisti di Counterpoint, il merito di questo importante balzo in avanti è stato del segmento di smartphone 5G di fascia medio-bassa e dei SoC con connettività LTE.

Qualcomm, l'eterno competitor di MediaTek, si ferma al 27% di market share con una crescita del 9%; l'arrivo della nuova serie di processori Snapdragon 7/6/4, secondo gli analisti, dovrebbe spingere le vendite durante il Q4 2021. Cresce Apple che passa dal 12% al 15% di quest'anno con un importante balzo atteso nel Q4 2021 grazie alle ottime vendite degli iPhone 13, e anche UNISOC festeggia l'ingresso nel mondo a due cifre con il 10% di market share – in questo caso è merito di HONOR, Realme, Motorola, ZTE, Samsung e altri OEM che hanno adottato questi SoC, come il Samsung Galaxy Tab A8 lanciato ieri.

Crollano, infine, gli Exynos di Samsung che passano dal 10% al 5% e anche HiSilicon di Huawei che crolla dal 13% al 2% nel giro di un anno.

Cosa ci aspettiamo dai prossimi dati di mercato

Difficile prevedere come muterà la situazione a seguito del lancio di MediaTek Dimensity 9000 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. I nuovi SoC troveranno posto in numerosi smartphone di fascia alta, ma già da qualche giorno si prevede che questa volta il SoC di MediaTek riuscirà a impensierire parecchio il colosso statunitense. Preoccupano, e non poco, i problemi di surriscaldamento dello Snapdragon 8 Gen 1 in condizioni di stress: per alcuni si tratterebbe di problemi legati ai prototipi utilizzati per testare le qualità del SoC; per altri, invece, i problemi sarebbero molto più profondi di quanto si voglia far credere.