Samsung Galaxy Tab A8 è UFFICIALE: prezzo e caratteristiche

Samsung Galaxy Tab A8, nuovo dispositivo della casa sudcoreana, è finalmente tra noi. Riguardo alla scheda tecnica non ci sono particolari sorprese rispetto alle anticipazioni trapelate nel corso delle passate settimane.

Samsung Galaxy Tab A8: scopriamolo insieme

A bordo del tablet troviamo un display TFT da 10,5 pollici, con risoluzione pari a 1920×1200 pixel. Dimensioni dell'apparecchio pari a 246,8 x 161,9 x 6,9 mm. Presente anche il sistema operativo Android 11.

Il processore octa-core (non specificato) è abbinato a differenti quantitativi di RAM e storage d'archiviazione, in base alle seguenti configurazioni:

3GB RAM con 32GB memoria interna;

4GB RAM con 64GB memoria interna;

4GB RAM con 128GB memoria interna.

Prevista l'espansione fino ad 1TB inserendo una microSD. Risponde all'appello un modulo della batteria da 7040 mAh con supporto per la ricarica rapida a 15W. Completano il quadro l'ingresso USB Type C 2.0 e l'ingresso da 3,5mm. Samsung Galaxy Tab A8 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Grey, Silver e nel nuovo colore Pink Gold da dicembre, ad un prezzo prezzo di partenza pari a 249€.