Un PC completo con Windows 11 Pro in un formato ultra-portatile: oggi è in super offerta su Amazon

Se stai cercando un mini PC che offra potenza e portabilità, il MeLE PCG02 Pro è l’opzione perfetta per te. Attualmente in offerta su Amazon, con uno sconto dell’11% e un coupon extra del 5%, puoi portarti a casa questo piccolo dispositivo ad un ottimo prezzo, ideale per uffici, aziende e applicazioni IoT. Tanta e potenza e versatilità in un formato assurdamente compatto: è grande come una chiavetta USB, o poco di più.

Il MeLE PCG02 Pro è dotato di una CPU quad-core con una frequenza base di 2,0 GHz, che può arrivare fino a 2,7 GHz. Il dispositivo gira su Windows 11 Pro e supporta anche sistemi operativi Linux come Ubuntu e Debian, offrendo flessibilità per diversi ambienti di lavoro. Con 8GB di RAM DDR4 e un storage eMMC da 256GB, questo mini PC è perfetto per attività multitasking e utilizzi leggeri o medi. La memoria espandibile consente di aggiungere fino a 4TB tramite un slot M.2 PCIe, garantendo un’ampia capacità di archiviazione.

Una delle caratteristiche che spicca è il supporto per due display 4K grazie alle due porte HDMI 2.0, che permettono una visualizzazione fluida a 60Hz su schermi multipli, ideale per chi ha bisogno di lavorare su più progetti simultaneamente. La connessione Gigabit Ethernet ti offre una connessione stabile e veloce, perfetta per l’uso in ufficio o nelle applicazioni industriali. Inoltre, il dispositivo supporta Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2, aumentando ulteriormente le opzioni di connettività.

Grazie alla tecnologia di raffreddamento passivo senza ventola, il MeLE PCG02 Pro funziona in modo silenzioso e stabile, senza rumori fastidiosi, ed è progettato per un utilizzo continuativo 24 ore su 24. Questo lo rende particolarmente adatto per applicazioni IoT industriali, cartellonistica digitale e ambienti aziendali.

Con una garanzia di 365 giorni e un servizio assistenza sempre disponibile, il MeLE PCG02 Pro è un investimento sicuro per chi cerca un mini PC dalle prestazioni elevate e dal design compatto. Approfitta ora di questa offerta imperdibile e migliora la tua esperienza di lavoro e produttività!