Baseus Hub USB-C 7 in 1 a soli 14€ è da avere subito

Uno dei dispositivi più ricercati e utili è il fantastico Baseus Hub USB-C 7 in 1. Oggi è in offerta speciale su Amazon a un prezzo decisamente imperdibile. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 14 euro, invece di 19,99 euro. Ottieni questo super sconto applicando il Coupon 15%, disponibile sulla pagina dell’articolo. Quindi doppio sconto per questo gioiellino.

Utilissimo per Laptop, MacBook, Surface Pro, iPad, Steam Deck, Rog Ally e Samsung, è un adattatore con porta HDMI in grado di moltiplicare e ottimizzare le porte del tuo device. Oggi è disponibile a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Non perderti in chiacchiere. Concludi l’ordine che va a ruba.

Baseus Hub USB-C 7 in 1: pratico, resistente e compatto

Il Baseus Hub USB-C 7 in 1 è un adattatore compatto, estremamente pratico e resistente. Realizzato per essere portatile, diventa il tuo compagno di viaggio e anche a casa o in ufficio. Grazie alla porta HDMI puoi collegare il tuo MacBook o la tua Console Gaming a un monitor esterno. Cosa aspetti? Acquistalo ora a soli 14 euro attivando il Coupon 15%.

Questo device include: 1x PD 100W, 1x HDMI 4K 60Hz, 1x SD/TE a 60 MB/s e 3x USB 3.0 a 5 Gmbps.

Acquista il Baseus 7 in 1 a soli 14 euro su Amazon.