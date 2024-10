Apple presenta il nuovo iMac M4: prezzo e data d'uscita

Apple mantiene la sua promessa e dà il via a una “emozionante settimana di annunci" presentando il nuovissimo iMac con chip M4, una nuova opzione con vetro in nanotexture e nuove colorazioni.

Ecco tutte le novità del nuovo iMac M4:

La configurazione base ora presenta 16 GB di memoria unificata , rispetto agli 8 GB precedenti, che può arrivare fino a 32 GB nelle configurazioni di fascia alta;

, rispetto agli 8 GB precedenti, che può arrivare fino a 32 GB nelle configurazioni di fascia alta; Una nuova opzione in vetro con nanotexture (in grado di ridurre i riflessi al minimo e restituire immagini di altissima qualità anche in ambienti soleggiati o molto luminosi;

(in grado di ridurre i riflessi al minimo e restituire immagini di altissima qualità anche in ambienti soleggiati o molto luminosi; Fino a 4 porte Thunderbolt 4 ;

; Fotocamera Center Stage da 12 MP migliorata con Desk View;

migliorata con Desk View; Accessori in tinta, che ora utilizzano lo standard USB-C per la ricarica ;

; Nuove colorazioni pastello: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

Immagini

Fino a 2,1 volte più veloce

Nel suo annuncio, Apple ha spiegato che il nuovo iMac sarà dotato del potente chip M4 e Apple Intelligence, unito a design ultrasottile. Grazie al nuovo chipset, il dispositivo sarà fino a 1,7 volte più veloce per quanto riguarda la produttività di tutti i giorni e fino a 2,1 volte più veloce per i flussi di lavoro più impegnativi, come editing e gaming. Il paragone è stato effettuato con iMac con M1.

Inoltre, con il Neural Engine integrato nel chip M4, iMac promette di diventare il miglior all-in-one al mondo nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Non a caso, è progettato per sfruttare tutto il meglio di Apple Intelligence, il sistema AI sviluppato dall’azienda. A tutto ciò si aggiunge display Retina 4.5K da 24 pollici che – come anticipato – offre una nuova opzione in vetro con nanotexture.

Prezzi e disponibilità del nuovo iMac M4

I preordini per il nuovo iMac M4 sono già aperti. Il lancio ufficiale è previsto per venerdì 8 novembre. I prezzi, invece, partono da 1.529 euro per la configurazione con CPU 8-core, GPU 8-core, 16 GB di memoria unificata e archiviazione da 256 GB. Si passa poi ai 1.779 euro per la versione con CPU 10-core e GPU 10-core, 256 GB di archiviazione.

Per le ultime due configurazioni si superano i duemila euro. Sono 2.009 euro per l’opzione con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di archiviazione, mentre per 24 GB di memoria (e lo stesso spazio di archiviazione) si sale a 2.239 euro. È possibile preordinare il nuovo iMac direttamente online.