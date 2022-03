LG Velvet riceve Android 12: gli ultimi rintocchi del settore mobile

Sebbene LG sia ormai completamente fuori dal mercato degli smartphone da circa un anno, a inizio marzo la compagnia aveva annunciato che avrebbe aggiornato LG Velvet (e altri smartphone) ad Android 12 entro il Q1 2022.

Ebbene, in queste ore l'azienda annuncia che il nuovo sistema operativo mobile di Google è attualmente in fase di rilascio per l'ex smartphone di fascia alta.

LG Velvet inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 12

Se qualcuno di voi utilizza ancora lo smartphone del colosso sudcoreano non è ancora il caso di fare salti di gioia: il rollout è al momento circoscritto ai soli utenti residenti in Corea del Sud, e non è nemmeno chiaro se verrà esteso al resto dei mercati e soprattutto in quanto tempo.

L'aggiornamento ad Android 12 per il device di LG introduce tutte le novità che ormai conosciamo a memoria: il Material You con la singolare gestione dei colori dell'interfaccia e delle applicazioni (per adesso solo quelle proprietarie di Google, ma le cose cambieranno molto presto in tal senso), la nuova dashboard della privacy per gestire rapidamente tutte le applicazioni che richiedono l'accesso a sezioni vitali del sistema operativo e del telefono, i nuovi widget e molto altro. È probabile che il team di sviluppo di LG abbia anche introdotto alcune feature esclusive, ma purtroppo al momento non ci sono indicazioni in merito.

LG Velvet fu lanciato con Android 10 a bordo e ricevette Android 11 lo scorso anno. Lo smartphone sarà aggiornato anche ad Android 13, a questo punto a inizio 2023, e con tutta probabilità non riceverà più alcun supporto software da parte della casa madre.

Gli utenti muniti del device di LG possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali del telefono, ovviamente tenendo conto del discorso fatto a inizio articolo circa l'eventuale disponibilità anche per i mercati esteri.

