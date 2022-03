LG dà segni di vita: Android 12 è in arrivo su questo smartphone

Il mese di marzo parte con una notizia che non ci saremo mai aspettati di dare: LG Velvet riceverà l'aggiornamento ad Android 12. Proprio così: il colosso sudcoreano, infatti, lo scorso aprile annunciava il suo ritiro definitivo dal mercato mobile per concentrarsi su settori più redditizi dal punto di vista commerciale.

Ebbene, come un fulmine a ciel sereno, in queste ore scopriamo che la compagnia ha ancora qualche freccia nel suo arco: gli utenti ancora oggi muniti di LG Velvet riceveranno presto (?) l'aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google.

LG Velvet verrà aggiornato ad Android 12

In base alle informazioni ufficiali condivise dalla compagnia sul portale di supporto in coreano, scopriamo inoltre che LG Velvet è l'unico tra gli smartphone nominati a ricevere un aggiornamento software vero e proprio: tutti gli altri modelli saranno solo interessati dall'arrivo delle consuete patch di sicurezza.

Entro il Q1 del 2022, quindi entro la fine del mese di marzo, il team di sviluppo di LG si occuperà di rilasciare i seguenti aggiornamenti software:

LG Velvet performance update: Android 12

LG Wing performance update: migliora la sicurezza del tuo telefono con gli aggiornamenti di sicurezza di Google

LG Q51: migliora la sicurezza del tuo telefono con gli aggiornamenti di sicurezza di Google

LG Q52: migliora la sicurezza del tuo telefono con gli aggiornamenti di sicurezza di Google

LG Q61: migliora la sicurezza del tuo telefono con gli aggiornamenti di sicurezza di Google

LG Q92 5G: migliora la sicurezza del tuo telefono con gli aggiornamenti di sicurezza di Google.

L'aggiornamento ad Android 12 per LG Velvet è presumibilmente l'ultimo segno di amore della compagnia verso lo smartphone Android del 2020: non è ben chiaro quali altri saranno gli update che l'azienda ha in cantiere per i suoi device, ma è senza ombra di dubbio una novità inattesa che ci lascia sorpresi.

Resta da capire quando l'update sarà disponibile nel nostro Paese: ad oggi non si hanno informazioni ufficiali, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità.

