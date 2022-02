Google, gli OEM dovranno supportare questa feature di Android 12

Google vuole obbligare gli OEM Android a supportare il Material You. Una delle caratteristiche peculiari di Android 12 è l’introduzione del Material You, un nuovo framework in grado di modificare in tempo reale qualsiasi componente della UI (e non solo) per farlo combaciare ai colori prima del wallpaper. Si tratta di una interessante aggiunta pensata per rendere il proprio smartphone realmente *proprio*, unico, con icone e altri elementi grafici caratterizzati da una colorazione difficilmente simile a quella di un altro device.

Google imporrà il Material You a tutti gli OEM Android?

Adesso, secondo alcune informazioni pubblicate dai colleghi di Android Authority, sembra che Google voglia rendere obbligatorio il supporto al Material Design per tutti gli OEM che rilasciano smartphone con Android 12. Nello specifico, se un device Android necessita del supporto ai Google Mobile Services (GMS), è imperativo che supporti anche il Material You out-of-the-box; una imposizione che Google si potrebbe permettere in quanto unico e solo gestore della piattaforma.

Ad oggi sono ancora piuttosto pochi gli OEM che supportano il Material You con la propria versione di Android 12: Samsung, con la One UI 4.0, include il pieno supporto al sistema di personalizzazione, mentre Xiaomi, con la MIU 13, lo supporta solo in parte (solo per le applicazioni di Google) anche se ha in programma di estenderlo a tutta la MIUI. E tutti gli altri OEM? Google potrebbe risolvere questa frammentazione dell’esperienza utente – l’ennesima – imponendo a tutti di supportare il framework “minacciando” di non concedere il supporto ai GMS.