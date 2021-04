All’inizio di questo mese, LG Electronics ha confermato la sua uscita dal mercato della telefonia mobile. Il 31 luglio, l’azienda coreana chiuderà i battenti della sua filiale mobile. Dopo diversi anni in rosso spinti da vendite e rilasci tiepidi, l’eredità della compagnia nel mercato degli smartphone si trasformerà in cenere. Possiamo capire, l’LG ha combattuto duramente per rimanere nel mercato e ha considerato tutte le possibilità prima di determinarne la fine. Nonostante tutto ciò, si parla dell’arrivo del nuovo Rollable, il primo device arrotolabile sul mercato.

LG Rollable compare sul sito della NFC

Per chi non lo sapesse, l’LG Rollable sarebbe uno smartphone promettente con un display arrotolabile. Mentre altre aziende sono impegnate con i primi pieghevoli, il colosso sudcoreano punta su un pannello espandibile motorizzato. Il dispositivo è stato mostrato ufficiosamente al CES 2021, ma con la scomparsa di LG Mobile, non pensiamo che arriverà sul mercato, almeno non per mano dell’azienda. Nonostante ciò, lo smartphone ha appena passato la certificazione NFC. La certificazione è datata 5 gennaio, momento in cui il Rollable con numero di modello LM-R910VM era ancora presente sulla tabella di marcia.

Sfortunatamente, il documento di certificazione da solo non rivela molto sulle specifiche di questo dispositivo. Sappiamo solo che il suo pannello arrotolabile sarà costituito da un display OLED flessibile sviluppato da BOE. Sfortunatamente, nessuna delle specifiche farebbe una grande differenza in questo momento. Dopotutto, l’LG Rollable è ufficialmente morto prima del suo arrivo: rimarrà solo come una promessa di un’azienda che non tornerà mai più. Con un hardware e un approccio futuristici, il dispositivo aveva il potenziale per diventare un gadget. Ma non lo sapremo mai… o forse sì?

Ora, il futuro degli smartphone arrotolabili è nelle mani di OPPO. L’azienda ha presentato il suo OPPO X 2021 l’anno scorso con un eccezionale design arrotolabile. Nonostante la demo, la compagnia ha confermato di non essere pronta per la produzione in serie. Samsung, l’attuale re del segmento degli smartphone pieghevoli, ha anche confermato che sta esplorando altri concetti di display e potrebbe anche presentare uno smartphone arrotolabile nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda LG, nonostante la fine della produzione di smartphone, l’azienda continuerà a fornire supporto con gli aggiornamenti.

