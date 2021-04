Le immagini dal vivo degli smartphone LG Rollable e V70 sono appena state avvistate in rete. Sappiamo che il colosso sudcoreano stava lottando da tempo per la sopravvivenza nel settore della telefonia mobile e solo di recente la società ha confermato che sta uscendo dal suddetto mercato. L’azienda prevede di chiudere l’unità mobile tra pochi mesi, ma continuerà a vendere il suo inventario esistente.

LG: cosa accadrà con i device in cantiere?

Resta da vedere cosa accadrà ai dispositivi dell’azienda che sono già in cantiere. Unitamente a ciò, i dettagli sullo smartphone Rollable e sui telefoni della serie V sono ora emersi online.

Un’immagine live dello smartphone LG Rollable è trapelata online, mostrando il telefono di colore nero con il suo design. Insieme a questo, è emerso online anche un altro smartphone del marchio, LG Rainbow aka V70.

Il rapporto afferma inoltre che lo smartphone il V70 non verrà lanciato a maggio o giugno di quest’anno. In effetti, si vocifera che lo sviluppo del suddetto terminale sia attualmente concluso ma che non verrà rilasciato sul mercato. Diverse voci di corridoio affermano anche che Rollable non sarà equipaggiato con l’ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 888 ma utilizzerà un processore di qualità inferiore.

LG aveva spoilerato l’arrivo del suo dispositivo arrotolabile all’inizio di quest’anno al CES 2021 e aveva promesso il lancio del dispositivo entro la fine dell’anno. Ma dato che l’azienda sta uscendo dal mercato degli smartphone, il rilascio dello smartphone sembra essere stato sospeso.

LG chiude la divisione mobile

In precedenza, ci sono state segnalazioni sulla società circa la sospensione dello sviluppo del progetto del Rollable, ma un paio di mesi fa, il portavoce di LG ha detto che il dispositivo non è mai stato messo in attesa e ha aggiunto che non c’era alcuna decisione già scritta sul futuro dei suoi prodotti mobili. In questo momento, tutto ciò che possiamo fare è aspettare e vedere cosa deciderà di fare la compagnia per i suoi due flagship.

