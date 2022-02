Lenovo: non solo smartphone, l'azienda punta al gaming

Lenovo ha fatto il suo grande ingresso nel segmento degli smartphone da gioco nel 2020. Ora, si sta preparando a presentare il suo primo tablet da gioco soprannominato Legion Y700.

Lenovo Legion Y700: potente come una mini console

Prima del debutto vero e proprio, la compagnia cinese ha deciso di revocare l'embargo sul prodotto. Di conseguenza, ora abbiamo l'elenco completo delle specifiche del dispositivo insieme a una serie di immagini che lo mostrano da tutte le angolazioni. Oltre alle specifiche, il tipster Feiwei su Weibo ha condiviso alcune foto che mostrano il device in tutto il suo splendore.

Sotto la scocca racchiude il SoC Qualcomm Snapdragon 870. Questo processore basato su 7 nm può ancora gestire i giochi senza problemi e viene aiutato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo esegue ZUI 13 basata su Android 11. Il Sfoggia anche un display diagonale da 8,8 pollici con risoluzione Quad HD+ e supporto per frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è dotato di supporto Dolby Vision e HDR 10.

In termini di durata della batteria, il Legion Y700 offrirà una discreta autonomia. Viene fornito con una batteria da 6.550 mAh che può eseguire giochi popolari per circa 6 ore. Per fortuna, caricarlo sarà uno scherzo, grazie alla tecnologia di ricarica super flash da 45 W. Il dispositivo è dotato di una porta USB 3.1 Gen2. Inoltre, Lenovo si sta concentrando anche sull'esperienza e ha dotato il dispositivo di un motore lineare sull'asse X per l'aptica.

Le immagini trapelate rivelano anche il charger del marchio che ha 1 porta USB C e 1 porta USB A.

Il Lenovo Legion Y700 Gaming diverrà ufficiale il 28 febbraio durante l'evento di lancio del nuovo prodotto di primavera di Saver Ecology 2022. Durante questo particolare evento verranno presentati anche nuovi telefoni da gioco, tablet gaming e notebook premium. Ovviamente, la presentazione è chiaramente incentrata sul mercato indiano. Non si sa se questo tablet arriverà sui mercati internazionali.

Si dice che l'azienda presenterà i nuovi laptop da gioco Y7000P e Y9000P; questi saranno dotati di processori Intel di 12a generazione e schede grafiche RTX 3070 Ti.