Lenovo Legion Y700: un video ci svela i suoi segreti

In queste ore emerge in rete un primo video teaser relativo al futuro Lenovo Legion Y700, il nuovo gaming tablet del costruttore cinese. Vediamo cosa è emerso.

Lenovo Legion Y700: il tablet sarà perfetto per il gaming

Il product manager di Lenovo è tornato alla ribalta per parlare dell'imminente lancio del tablet Legion Y700 e ha affermato che il prodotto viene fornito con ZUI 13 preinstallata out of the box, e include una nuova funzionalità: una “modalità campo visivo super ampio” per titoli MOBA e altri videogames. Oggi su Weibo è apparso il teaser video del tablet in questione, che mostra alcune informazioni sulla configurazione e il design esterno.

Questa volta Lenovo ha progettato Legion Y700 con una struttura in metallo CNC, ma lo schermo non sembra utilizzare i quattro lati del design di uguale larghezza, e si nota che l'angolo R è più piccolo, mentre la parte posteriore del corpo è stampata con il logo “LEGION” e “Lenovo“. Presente poi una singola fotocamera con flash, ma la fiancata della scocca sembra essere dotata di due tasti trigger indipendenti.

In combinazione con il video teaser precedente, il device è dotato di uno schermo da 8,8 pollici con una risoluzione di 2560 × 1600p, che supporta un aggiornamento elevato di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e una gamma di colori DCI-P3 del 100%. Inoltre, nel video, si osserva che il device supporta il sistema audio JBL, Dolby Vision, Dolby Atmos.

Secondo i precedenti dati ufficiali del test di gioco, nel test “Honor of King”, l'Y700 è stabile a 119,1 fps, con un frame rate quasi stabile in linea retta, ma la temperatura superficiale più alta mai registrata è di soli 36,5 ℃. Il tablet sembra avere ottime performance sul versante gaming.