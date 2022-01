Il tablet PERFETTO per il GAMING è di Lenovo e sta arrivando

Lenovo Legion Y700 sarà un tablet destinato ai gamers dotato di processore Qualcomm Snapdragon 870, modalità di visualizzazione ultra ampia per i giochi e molto altro ancora.

Lenovo Legion Y700: le caratteristiche

Oltre allo smartphone da gioco Legion Y90, Lenovo rilascerà anche il tablet da gioco Legion Y700. Sebbene la società non abbia annunciato la data di lancio di questi prodotti, ha stuzzicato i fan con le loro caratteristiche da diverso tempo. L'ultimo teaser per il tablet rivela una modalità schermo unica per giochi e svela quale sarà il processore presente a bordo.

Il product manager del marchio Lin Lin ha pubblicato un post sul blog su Weibo il 5 gennaio. Il suo articolo conferma che il prossimo tablet da gioco arriverà con una “modalità di visualizzazione ultra-ampia“.

Nel suo post, il dirigente afferma che la maggior parte dei tablet è dotata di un pannello con proporzioni 16:10 o 16:9, così come il Legion Y700. Per questo motivo, i giochi non possono visualizzare molti contenuti sullo schermo.

Per risolvere questo problema, il nuovo modello di Lenovo verrà fornito con una funzione chiamata Ultra-Wide Viewing Mode. Come suggerisce il nome, abilitando questa modalità, gli utenti riceveranno più contenuti sullo schermo in giochi MOBA selezionati come Honor of Kings e League of Legends.

Come funziona?

Il tablet riuscirà a compiere questa “magia” semplicemente cambiando le proporzioni in 21:10 con l'aiuto di barre nere in alto e in basso. Gli utenti avranno anche la possibilità di spostare il contenuto nella parte inferiore del display lasciando un enorme nero nella parte superiore.

Allo stesso tempo, il dirigente ha anche rivelato che il tablet sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 870. Secondo i rapporti precedenti, il Lenovo Legion Y700 sarà leggermente più grande dell'Apple iPad mini di sesta generazione.

Avrà due altoparlanti stereo, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno schermo da 8,8 pollici con una risoluzione di 2560 × 1600 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e gamma di colori DCI-P3 al 100%.

Ci aspettiamo di saperne di più sui prossimi tablet e smartphone Lenovo Legion nei prossimi giorni, prima del loro lancio ufficiale.