C’è un modo semplice per poter accedere ad una intera estate di letture gratis grazie al mondo Amazon Kindle. L’offerta è ghiotta soprattutto mentre si sta partendo per le vacanze, perché consente di poter avere in mano nel giro di poche ore un lettore Kindle e tutti i libri che si desiderano, per un periodo che durerà ben 3 mesi (approfittando oggi dell’offerta, quindi, si potrà approfittare dell’omaggio fino a novembre).

3 mesi di lettura gratis

L’offerta è disponibile per chiunque opti per Kindle Unlimited: 3 mesi di accesso a 1 milione di libri senza alcun costo: gratis, in tutto e per tutto. Al termine della prova si potrà decidere se continuare le proprie letture al prezzo di 9,99 euro al mese o se rinunciarvi senza alcun costo: sarà sufficiente fermare l’offerta con un click (da qui).

Quale Kindle scegliere

Per leggere gratis per tre mesi tutto quel che si deve fare è acquistare un Amazon Kindle. Sono vari i modelli disponibili, con un prezzo entry level da 79,99 euro per il modello con luce frontale integrata e con offerte speciali (una semplice pagina di offerte che non disturba in alcun modo l’esperienza di lettura).

L’alternativa di medio calibro (quella che ci sentiamo di consigliare per il perfetto equilibrio tra costi e qualità) è il Kindle Paperwhite da 8GB con offerte speciali, dal prezzo di 129,99 euro. La linea Paperwhite consente una semplice lettura anche sotto la luce diretta del sole, premiando così la scelta di sviluppare una tecnologia che può far leggere in montagna come in spiaggia, sotto il sole come comodamente adagiati all’ombra: perfetto per le vacanze, insomma. Con pochi euro in più si può scegliere di rinunciare alle offerte speciali o di dotarsi anche della schedina 4G.

L’esperienza “top di gamma” la si raggiunge con il Kindle Oasis, la cui versione basilare ha un costo di 249,99 euro: è il non plus ultra della linea, ma lo si consiglia soprattutto a chi ha già sperimentato la lettura su e-reader e ben sa quanto possa essere semplice e gradevole.

In ogni caso, qualunque modello si scelga, c’è una certezza: la batteria non sarà mai un problema. Provare per credere. Se poi anche i libri sono gratis, allora… buone vacanze!

Amazon

Tablet