WhatsApp è costantemente alla ricerca di modi per evolversi e aggiungere funzionalità utili, al fine di rendere l’applicazione sempre più pratica e completa. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti che hanno arricchito sia l’uso delle chat che l’inserimento di emoji e altre funzionalità. Tuttavia, le novità non sembrano essere finite. Infatti, WhatsApp sta attualmente lavorando su una nuova funzionalità chiamata “cerca messaggi per data” per la versione Android della sua applicazione ufficiale. Ma a cosa serve esattamente questa funzionalità? Vediamo di cosa si tratta.

Cerca messaggi per data: presto la novità di WhatsApp su Android

Una novità interessante in arrivo su WhatsApp per Android sembra essere la possibilità di ricercare un messaggio specifico inserendo una data, funzionalità presente per l’applicazione WhatsApp di iOS. Attualmente, ricercare i messaggi in una conversazione, soprattutto se molto lunga, può risultare complesso. La possibilità di procedere solo digitando la parola chiave non è sempre del tutto comoda. Per risolvere questo problema, WhatsApp sta cercando di introdurre una funzione che permette di velocizzare il processo di ricerca in una chat. Questa funzione permetterebbe di selezionare una determinata data, così da avere una selezione più mirata dei messaggi e ottenere immediatamente quello che si cerca.

La funzionalità “cerca per data” per Android, ancora in fase di sviluppo, è stata individuata nella versione beta di WhatsApp per Android, la V 2.23.24.16. Nello specifico, quando si parla di una versione beta di un’applicazione, si fa riferimento a una versione di Android in fase di test che introduce nuove funzionalità e correzioni di bug per migliorare l’esperienza degli utenti. Tuttavia, sembra che questa nuova possibilità di ricerca non sia ancora disponibile per i beta tester.

Le novità WhatsApp

WhatsApp, con la funzione di ricerca per data per i messaggi, aggiunge un’altra opzione utile alla sua lista. Negli ultimi mesi, l’app ha testato diverse nuove funzionalità, tra cui la funzionalità di riavvolgimento e avanzamento video, l’invio di SMS a numeri sconosciuti, messaggi vocali visualizzabili una sola volta, un’interfaccia utente rinnovata e una nuova barra di risposta. Ma in questo caso, la funzione di ricerca per data, specifica per l’applicazione WhatsApp su Android, è attesa da molti utenti che utilizzano costantemente l’app e hanno la necessità di trovare un messaggio vecchio in pochi secondi.

Anche perché WhatsApp è l’applicazione più utilizzata per comunicare, che sia per motivi personali o di lavoro. Per questo motivo, per entrambi i casi, spesso si presenta la necessità di recuperare un messaggio per i più disparati motivi. Purtroppo, lo scorrimento manuale o la ricerca per parole chiave non sempre permettono una ricerca veloce ed efficiente. A questo scopo, la nuova funzione potrebbe facilitare notevolmente la ricerca, rendendola più agevole ma soprattutto diretta. La nuova funzione, che per ora è ancora in fase di test, potrebbe prevedere l’aggiunta di un piccolo calendario nella barra di ricerca sopra la chat interessata, con la possibilità di selezionare le date desiderate per filtrare eventuali messaggi in un periodo specifico. L’introduzione della nuova funzione “cerca per data”, già presente per iOS, potrebbe rappresentare un grande passo avanti nella facilità d’uso dell’app anche per Android.

La funzionalità di ricerca dei messaggi per data di WhatsApp, come anticipato, non è del tutto sconosciuta, in quanto è già presente nella versione dell’applicazione ufficiale per iOS. Inoltre, alcuni sviluppatori hanno avuto la possibilità di osservare questa funzione anche nella versione beta di WhatsApp Web. Pertanto, esistono diverse modalità per esplorare e vedere questa funzionalità prima che venga rilasciata sui dispositivi Android. Probabilmente, la parte più interessante della funzione di ricerca per data, come si può osservare sull’applicazione ufficiale per iPhone (e probabilmente sarà simile anche per Android), è la possibilità di utilizzarla sia per chat individuali che per conversazioni di gruppo. In quest’ultimo caso, data la grande quantità di messaggi, la funzione di ricerca per data può risultare particolarmente utile.

Tuttavia, è importante precisare che, al momento, una delle limitazioni di questa funzione è la possibilità di selezionare solo una data specifica, indicando giorno, mese e anno, e non un intervallo di tempo. Questo potrebbe essere utile per ricercare una parte di conversazione, ma al momento è necessario selezionare la data specifica e poi scorrere in modo manuale o provare con un’altra data ogni volta che si vuole. Dopo questi chiarimenti, ecco come utilizzare l’icona del calendario per la ricerca di una data specifica su iPhone:

Aprire l’applicazione di WhatsApp su un dispositivo iOS;

Selezionare il nome in alto in riferimento alla chat;

Selezionare “cerca” nella nuova pagina;

Cliccare sull’icona del calendario con la lente d’ingrandimento sopra la tastiera;

Scorrere le date specificando il giorno, il mese e l’anno, per recuperare un messaggio specifico;

Terminare il procedimento con “vai alla data”.

Dopo aver seguito tutti questi passaggi, si visualizzerà esattamente la data selezionata, a partire dal primo messaggio. Per procedere, è necessario scorrere i messaggi e visualizzare la conversazione del giorno corrente o procedere con i giorni successivi. Al momento, la funzionalità di ricerca per data è disponibile ufficialmente per l’applicazione di WhatsApp su iOS e permette di selezionare un singolo giorno, ma non ancora un lasso di tempo tra una data e l’altra. Il procedimento può essere ripetuto ogni volta che si desidera. Per i dispositivi Android, la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe arrivare presto anche sull’applicazione ufficiale di Android, attualmente ancora in versione beta.