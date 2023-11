WhatsApp insiste sulla privacy: l'ultima novità è il profilo ALTERNATIVO

Dopo aver rilasciato una nuova funzionalità di inoltro delle chiamate incentrata sulla privacy, grazie all’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.21.12, il noto servizio di messaggistica istantanea sta ora compiendo l’ennesimo passo in avanti per migliorare la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti.

WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.24.4, scaricabile dal Google Play Store, porta con sé un’opzione che consentirà agli utenti di mascherare le proprie informazioni personali e sarà disponibile in un prossimo update: stiamo parlando del profilo alternativo. Ora ti spieghiamo nel dettaglio cos’è e come funziona.

Come creare un profilo alternativo su WhatsApp

Diamo innanzitutto un’occhiata allo screenshot che i colleghi di WABetaInfo hanno condiviso in un loro recente post:

Com’è facile intuire, la nuova funzione in arrivo su WhatsApp consentirà agli utenti di personalizzare un’immagine ed un nome differenti che saranno visibili solo per i contatti che non hanno accesso alle informazioni del profilo principale. Ad esempio, se hai configurato la tua immagine del profilo in modo che solo i tuoi contatti possano vederla, le persone al di fuori di quella lista visualizzeranno l’immagine del profilo alternativa. È interessante notare che questa funzione sarà accessibile anche tra le impostazioni del tuo profilo di WhatsApp, per rendere il tutto più rapido ed intuitivo.

La funzione del profilo alternativo è davvero interessante e migliora di parecchio la sicurezza e la privacy degli utenti. Questa caratteristica permette in sostanza di avere un maggiore controllo sulle informazioni visualizzate dai contatti, soprattutto nel momento in cui dovessi ritrovarti a chattare con persone che conosci poco o per nulla, per un qualsiasi motivo. Come detto, si tratta di una novità in fase di sviluppo e non abbiamo ancora informazioni precise circa il suo rilascio ma continueremo a tenere d’occhio questa e tutte le altre funzionalità in arrivo su WhatsApp.