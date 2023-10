WhatsApp: forse non vi siete accorti di queste due gradite novità

WhatsApp non sembra volersi fermare e, grazie all’ultima versione beta rilasciata per il sistema operativo Android, alcuni utenti possono già apprezzare due novità che rendono ancora più versatile il noto servizio di messaggistica istantanea.

Non solo cambiamenti dal punto di vista grafico ma anche un’ulteriore funzionalità che chiama in causa direttamente i gruppi. Senza perderci in lunghi preamboli, osserviamo nel dettaglio cosa il team di WhatsApp ci ha riservato.

Ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Cominciamo dando un’occhiata a questo screenshot condiviso da WABetaInfo, che i più attenti di voi hanno già visto all’interno di un nostro precedente articolo:

Come si può notare, è disponibile un significativo aggiornamento grafico per un numero limitato di beta tester. La nuova interfaccia presenta icone più moderne, così da offrire agli utenti un’esperienza più al passo con i tempi e migliorare l’impatto visivo generale dell’app. Inoltre, WhatsApp sta anche aggiornando il colore predominante del tema, sia per la modalità chiara che per quella scura, con un nuovo colore verde che incide anche sull’aspetto delle bolle di chat e del pulsante di azione in basso a destra. Ma le sorprese, come detto non sono finite:

Da questi ultimi screenshot si evince la presenza di una nuova voce nel menu di condivisione della chat che include un collegamento agli eventi. Si tratta di una funzione in via di sviluppo, che WhatsApp rilascerà con uno dei prossimi aggiornamenti. Nella sostanza, i membri di un gruppo avranno la possibilità di creare eventi con un nome specifico e scegliere quando vogliono mostrare un avviso.

Ciò può risultare particolarmente utile per pianificare e coordinare varie attività all’interno delle chat di gruppo o semplicemente per rimanere organizzati con promemoria personali. Anche in questo caso non mancherà la crittografia end-to-end, per cui solo le persone coinvolte in quella conversazione di WhatsApp potranno visualizzare tali eventi.