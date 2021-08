È appena stata svelata la tecnologia di ricarica flash magnetica OPPO MagVOOC con supporto per la fast charge wireless da 20 W. Vediamo insieme cos'è e come funziona.

OPPO MagVOOC: facciamo il punto

Di recente, è stato individuato online il marchio MagVOOC di OPPO. Si ritiene che il marchio si riferisca ad una tecnologia di ricarica flash magnetica simile alla MagDart di Realme appena lanciata e al Magsafe di Apple. Ora, il colosso asiatico ha presentato ufficialmente la tecnologia di ricarica flash magnetica MagVOOC al China International Smart Industry Expo 2021.

OPPO ha presentato non uno ma tre prodotti concept: il power bank magnetico wireless MagVOOC, il caricatore magnetico portatile ultrasottile MagVOOC e il caricatore magnetico verticale MagVOOC wireless.

Il caricatore magnetico portatile ultrasottile MagVOOC adotta un innovativo design diviso in cui la bobina del trasmettitore e la scheda principale sono separate. Quest'estetica, non solo rende la base del trasmettitore più leggera e sottile, ma impedisce anche che il calore generato dalla scheda principale venga trasferito al telefono. Pertanto, il calore non avrà alcun effetto sulla velocità di ricarica. Questo design è diverso dalla tecnologia di ricarica wireless magnetica MagDart di Realme che richiede una ventola per la dissipazione del calore.

OPPO descrive il power bank wireless magnetico MagVOOC come un articolo equivalente alla “batteria esterna” di un telefono cellulare. Il power bank magnetico è compatibile con lo standard Qi e offre ugualmente il supporto per la ricarica wireless da 20 W e la ricarica cablata da 10 W. Si dice che sia in grado di caricare una batteria da 4500 mAh in sole 2 ore.

In termini di aspetto, il power bank magnetico wireless MagVOOC è piccolo e portatile, in grado di soddisfare ulteriormente le esigenze di ricarica degli utenti in scenari di viaggio e interni.

OPPO non ha rivelato i dettagli sulla disponibilità dei prodotti, ma il popolare tipster Digital Chat Station ha rivelato che per ora non ci sono piani di produzione di massa per i prodotti di ricarica del flash magnetico MagVOOC.

OPPO

Elettronica