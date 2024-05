Da LG, la BOMBA con sconto 45%: soundbar 300W con subwoofer esterno a 109€

Immergiti nell’esperienza audio definitiva con la soundbar LG SQC2. Questo potente sistema audio a 2.1 canali è dotato di 300W di potenza che ti permetteranno di ricreare l’atmosfera di un cinema direttamente nel comfort del tuo salotto. Grazie alla tecnologia Dolby Digital, il suono viene elaborato in modo da offrire un’acustica cristallina e dettagliata, con bassi profondi e dinamici che avvolgono l’ambiente.

In super promozione su Amazon, puoi risparmiare il 45% e prenderla a 109€ circa appena invece di oltre 198€: completa al volo il tuo ordine per approfittarne, prima che la promo a tempo finisca. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Il cuore pulsante di questo sistema è il subwoofer wireless, che può essere posizionato liberamente nella stanza per godere appieno del potente impatto sonoro. La connessione senza fili evita l’ingombro di cavi, consentendoti di organizzare lo spazio in modo pratico e ordinato.

Ma questa soluzione non si limita solo a impressionare con le sue performance audio. Il suo design elegante e minimalista si inserisce con gusto in qualsiasi contesto d’arredo, conferendo un tocco di raffinatezza all’ambiente. L’installazione è davvero semplice e intuitiva: basta collegarla alla TV tramite il cavo ottico in dotazione per iniziare a vivere un’esperienza di ascolto coinvolgente.

La versatilità di questo prodotto è ulteriormente arricchita dalla connettività Bluetooth, che ti consente di trasmettere in streaming la tua musica preferita direttamente dallo smartphone o dal tablet. Inoltre, la pratica porta USB ti permette di riprodurre file audio da dispositivi esterni, offrendo infinite possibilità di intrattenimento.

Che tu voglia immergerti nei tuoi film preferiti, goderti concerti mozzafiato o semplicemente rilassarti con la tua playlist, questa soundbar di LG saprà soddisfare tutte le tue esigenze audio. Completa al volo il tuo ordine per accaparrartela da Amazon in sconto del 45%: la porti a casa a 109€ circa appena e le spedizioni sono anche super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.