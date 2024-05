Speaker Bluetooth da audio SUPREMO: naturalmente JBL Flip 6 (-33%)

Per un’estate senza limiti e un audio di qualità così avanzata che non conosce limiti e stagioni. JBL Flip 6 è sicuramente lo speaker Bluetooth che fa al caso tuo. Compatto, bello e supremo per musica a tutto volume e voglia di fare festa. Portalo con te e goditi fino a 12 ore di autonomia con una sola carica.

Lo sconto del 33% su Amazon è un ottima occasione. Se sei interessato faresti bene a non perdere tempo: collegati ora sulla pagina per aggiungere lo speaker al carrello e farlo tuo con 99,90€.

Speaker Bluetooth JBL Flip 6: qualità e garanzia tra le tue mani

JBL Flip 6 è uno speaker Bluetooth che non ha difetti. Come ti scrivevo in apertura, le dimensioni rimangono molto ristrette così da poterlo portare con te quando vai al mare o parti per l’avventura. Mettendolo in comparazione è un po’ come una borraccia termica e sta alla perfezione nelle tasche laterali degli zaini.

Ma veniamo al dunque: si collega via Bluetooth al tuo smartphone e funziona fin dal primo momento. Avvia la tua playlist preferita e gestisci la riproduzione con i tasti fisici e un click rapido.

Il suono si propaga a 360° in modo forte e uniforme. Oltre ad avere un risultato limpido hai un bilanciamento adatto ad ogni genere musicale e dei bassi che pompano al punto giusto.

12 ore di autonomia con una sola carica e impermeabilità per non aver paura di sfoggiarlo anche al mare o in piscina.

In fin dei conti JBL è un marchio di cui fidarsi ciecamente. Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click il tuo meraviglioso JBL Flip 6 a soli 99,90€ con sconto del 33%.

