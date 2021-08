OPPO ha appena brevettato il marchio MagVOOC; si tratta della propria versione del MagSafe di Apple o del MagDart di Realme.

OPPO MagVOOC: cos'è e come funziona?

Seguendo la popolarità di MagSafe di Apple, Realme ha annunciato MagDart, la sua versione della tecnologia di ricarica wireless magnetica. Ora, OPPO sembra essere il prossimo a saltare sul treno secondo, stando a quanto si evince da un deposito di domanda di marchio.

L'applicazione del marchio MagVOOC è stata individuata dall'utente di Twitter Paras Guglani. L'elenco non rivela molto, tranne per la data della domanda che è l'11 agosto 2021 e il richiedente che è OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd.

Dal nome del marchio si capisce che si tratta di una tecnologia per la ricarica magnetica super veloce (Mag + VOOC), ergo possiamo tranquillamente presumere che questa sia la tecnologia di ricarica wireless magnetica del colosso cinese.

Non sappiamo se l'azienda prevede di lanciare presto un telefono che supporti tale funzionalità wireless magnetica. Ricordiamo che la ricarica wireless non è una caratteristica popolare tra i dispositivi OPPO. Per esempio, il Find X3 e il Find X3 Pro sono gli unici telefoni annunciati quest'anno che supportano tale funzionalità.. Quindi, se vedremo la ricarica wireless magnetica su un dispositivo, molto probabilmente questo sarà il prossimo Find X del 2022.

Oppure ancora, potremmo vedere tale feature su un nuovo rollable o sul primo foldable della compagnia. Siamo curiosi di vedere come verrà implementata e quali saranno gli accessori compatibili. Restate connessi per saperne di più nelle settimane a venire.

