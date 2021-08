Il prototipo del Realme GT Master Edition con supporto MagDart è appena apparso in alcune foto dal vivo. Il marchio tecnologico cinese realme ha recentemente presentato MagDart, una soluzione di ricarica wireless magnetica per i suoi device. Ma sfortunatamente, la società non ha annunciato alcun dispositivo commerciale dotato del supporto a questa tecnologia.

MagDart su un prototipo: ecco come sarà

Oggi invece, sono emersi degli scatti di un prototipo del nuovissimo GT Master Edition dotato di MagDart. Le immagini live del telefono prototipale con supporto per MagDart provengono dall'affidabile leaker @OnLeaks (aka Steve Hemmerstoffer). L'uomo ha collaborato con 91Mobiles per la pubblicazione di queste immagini.

Le immagini mostrano un prototipo del Realme GT Master Edition color Snow Mountain che si ricarica in modalità wireless tramite tre diversi accessori MagDart, ossia il caricatore a forma di disco da 15 W, il caricatore da 50 W e il power bank magnetico da 15 W.

A parte questo, queste immagini non dicono nulla sul telefono. Tuttavia, le fonti hanno detto a Steve che la compagnia vuole introdurre la funzionalità su più dispositivi. Al momento, non è noto quando vedremo un dispositivo commerciale con supporto per la suddetta feature.

Ma quello che sappiamo è che Realme è pronto per lanciare la realme GT Master Edition in India e in Europa. Questo telefono è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 778G, configurazione fotografica a tripla lente con main camera da 64 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro), selfiecam da 32 MP, basata su realme UI 2.0 su Android 11, batteria da 4.300 mAh e ricarica rapida SuperDart da 65 W.

Detto questo, se vuoi saperne di più su realme MagDart, restate connessi con noi poiché vi forniremo tutti i dettagli nelle prossime ore.

