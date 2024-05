Controller Xbox a 29€?! Fai presto, prima che si esaurisca!

Il tuo controller per Xbox o PC è ormai andato? Nessun problema! Con soli 29,16€, potrai portare a casa il controller PDP, realizzato sotto licenza ufficiale Microsoft Xbox! Scopriamo, ora, tutte le sue peculiarità.

Tutte le caratteristiche del controller Xbox

Dotato di licenza ufficiale Microsoft, questo controller è praticamente equivalente all’originale. E con il PDP Control Hub, hai la libertà di rimappare i pulsanti e di configurare la sensibilità dei grilletti e le zone morte, per un controllo che rispecchia le tue preferenze e migliora la tua performance di gioco.

Ovviamente ha tutte le connettività del caso come il jack audio da 3,5 mm integrato che assicura una connessione con le tue cuffie o il microfono, mentre il pulsante “Function” ti permette di disattivare rapidamente quest’ultimo quando necessario.

Il form-factor del controller, unito alle impugnature antiscivolo e ai pulsanti di grilletto e spalla testurizzati, garantisce una presa sicura e un feedback tattile preciso, permettendoti di giocare per ore senza affaticare le mani. Per non parlare, poi, della sue estetica. Il motivo grigio e nero sul frontale è perfettamente abbinato ai particolari verde fluo!

E che tu stia giocando su Xbox Series X|S, Xbox One o su PC Windows, questo controller cablato si adatta perfettamente a qualsiasi piattaforma. Tra le altre caratteristiche, abbiamo un pulsante di condivisione dedicato, che ti permette di condividere le tue vittorie con un semplice tocco, e un cavo staccabile di 3 metri, che offre la massima libertà di movimento mentre giochi.

Non farti scappare il controller per Xbox e PC al prezzo di soli 29,16€, grazie allo sconto Amazon del 28%!