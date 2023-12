La fine del mercato tutelato non è un problema con l'offerta Eni Plenitude

Per chi è ancora nel mercato tutelato si avvicina il passaggio al Mercato Libero: lo stop per il regime di Maggior Tutela, infatti, è previsto per gennaio 2024 per il gas e per aprile 2024 per l’energia elettrica. Da notare, però, che grazie alle nuove offerte luce e gas di Eni Plenitude, riservate a chi è ancora in Tutela, ora è più facile scegliere un fornitore del Mercato Libero.

Eni Plenitude, infatti, propone la tariffa Trend Casa Fine Tutela per luce e gas, con l’accesso diretto al prezzo all’ingrosso dell’energia e con un costo fisso scontato. Per l’energia elettrica, infatti, il costo dell’energia è pari al PUN + 0,0132 €/kWh con un costo fisso di 9 euro al mese. Per il gas, invece, il costo è pari all’indice PSV + 0,1 €/Smc oltre a un costo fisso di appena 5,28 euro al mese.

Le tariffe sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di Eni Plenitude, raggiungibile dal link qui di sotto.

Fine del mercato tutelato: c’è l’offerta di Eni Plenitude

Chi è ancora nel mercato tutelato può passare oggi al Mercato Libero, anticipando la fine della Maggior Tutela, prevista a gennaio 2024 per il gas e ad aprile 2024 per l’energia elettrica, può passare subito a Eni Plenitude, attivando le tariffe speciali Trend Casa Fine Tutela.

Si tratta di offerte riservate a chi è ancora in Tutela. Il costo dell’energia garantito da queste tariffe è il seguente:

Energia elettrica: PUN + 0,0132 €/kWh con un costo fisso di 9 euro al mese; c’è la possibilità di scegliere tra tariffazione monoraria e bioraria

con un costo fisso di 9 euro al mese; c’è la possibilità di scegliere tra tariffazione monoraria e bioraria Gas: PSV + 0,1 €/Smc con un costo fisso di 5,28 euro al mese

Le due tariffe consentono l’accesso diretto al prezzo del mercato all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas) con un rincaro minimo applicato dal fornitore. Per accedere alle offerte Eni Plenitude è possibile visitare il sito ufficiale del fornitore, tramite il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.