Kena proroga per pochi giorni la richiestissima offerta da 4,99 euro

L’offerta Kena 4,99 Flash 10, dedicata ai nuovi clienti, è stata prorogata ancora una volta. Inizialmente disponibile entro martedì 22, la promozione continuerà fino al prossimo 29 ottobre, salvo ulteriori modifiche.

L’offerta, definita “underground” poiché non visibile sulla homepage del sito ufficiale, è attivabile solo tramite una pagina dedicata, accessibile mediante campagne digitali specifiche. Inoltre, il link per attivare l’offerta è incluso nella descrizione di un video sul canale YouTube dell’operatore, dove però viene ancora indicata come data di scadenza il 22 ottobre, nonostante l’estensione.

Offerta Kena 4,99 Flash 10: cosa include e come attivarla

La promozione di Kena prevede un costo mensile di 4,99 euro ed include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 10 GB di traffico dati in 4G. Il pagamento avviene tramite addebito su credito residuo, una modalità di pagamento diretta e pratica per molti utenti.

Un dettaglio importante riguarda i requisiti per l’attivazione: l’offerta Kena 4,99 Flash 10 è riservata ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la portabilità da operatori selezionati. Tra questi troviamo Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce ed altri ancora, escludendo però Ho Mobile e Very Mobile.

Un altro punto a favore di questa offerta Kena consiste nel non dover pagare il costo di attivazione e quello relativo alla nuova SIM. Ciò significa che i nuovi clienti, al momento della sottoscrizione, devono sostenere solo la spesa per una prima ricarica di 5 euro. Di questa somma, 4,99 euro vengono utilizzati per coprire la mensilità iniziale, mentre il centesimo rimanente fa parte del credito residuo.

L’offerta Kena 4,99 Flash 10 rappresenta una soluzione conveniente per chi cerca un piano tariffario economico, con un pacchetto dati adeguato a diverse esigenze, strizzando l’occhio a chi fa molte telefonate. Per maggiori dettagli sulle altre offerte Kena attualmente disponibili, non dimenticate di consultare il sito ufficiale dell’operatore.