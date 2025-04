Passa a Lyca Mobile con l'offerta 5G da 5,99€ e 2 mesi gratis

Gli utenti che scelgono di passare a Lyca Mobile possono beneficiare dell’offerta 5G da 5,99 euro al mese e due mesi di rinnovo gratis. La promozione è valida per tutti coloro che portano il loro numero in Lyca, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Per aderire all’offerta è sufficiente collegarsi al sito ufficiale tramite il pulsante qui sotto.

Lyca Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale, presente in oltre venti Paesi del mondo e con più di quindici milioni di clienti. In Italia si appoggia alla rete Vodafone, una delle migliori dal punto di vista sia della velocità di connessione che dell’infrastruttura di rete, per una qualità dunque superiore rispetto alla media.

L’offerta di portabilità dell’operatore virtuale Lyca Mobile

Il passaggio a Lyca Mobile tramite l’ultima offerta di portabilità prevede 150 Giga in 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Se ci si trova all’estero, si potranno usare i minuti e gli SMS come in Italia, mentre per la navigazione in Internet si avranno 8 Giga dedicati per evitare i costi del roaming.

L’attuale offerte include inoltre due mesi di rinnovo in regalo. Secondo quanto riportato sul sito dell’operatore, il costo del primo mesi è pari a 5,99 euro, mentre i due mesi successivi sono gratuiti. Ciò non fa altro che confermare anche un altro elemento importante, vale a dire l’attivazione gratuita sia dell’offerta che della SIM.

Per quanto riguarda invece i servizi compresi nell’offerta, sono presenti sia la navigazione in hotspot che la tecnologia VoLTE: la prima opzione consente a tutti di condividere i dati mobili dell’offerta con un altro dispositivo, come può essere ad esempio uno smartphone o un computer; in relazione al servizio VoLTE, ribadiamo che il supporto è garantito dai device compatibili con la rete 4G di Vodafone.

Lo stesso discorso vale infine anche per la ricezione del 5G, dunque prima di attivare l’offerta è bene accertarsi di essere coperti dalla rete dell’operatore.