Iliad Flash 150: l'offerta è attivabile anche dai già clienti, ad una condizione

Iliad, qualche giorno fa, ha reintrodotto l’offerta Flash 150: possono richiederla i nuovi clienti e solo alcuni già clienti della compagnia.

L’offerta, che include minuti ed sms illimitati, più 150 giga di traffico dati, prevede un costo di 7,99 euro al mese per sempre e può essere attivata fino alle ore 17 del prossimo 5 novembre, salvo eventuali proroghe. Questo piano sostituisce la precedente offerta Iliad Giga 120, ampliando il bundle di traffico dati ad un prezzo ugualmente competitivo.

Come attivare l’offerta Iliad Flash 150

Una delle novità più interessanti riguarda l’accesso all’offerta da parte dei già clienti. In passato, Iliad aveva dato modo a chiunque di scegliere le offerte Flash mantenendo lo stesso costo mensile. Questa volta, la promozione è riservata solo a chi attualmente mantiene un piano dal costo inferiore ai 7,99 euro al mese.

Ciò significa che possono effettuare l’upgrade coloro che sono abbonati all’offerta Iliad Giga 40, che costa 6,99 euro al mese, oppure alla prima offerta storica da 5,99 euro. Nel concreto, il passaggio a Flash 150 consente di incrementare il numero di giga a disposizione ma implica un aumento della spesa mensile.

Per chiunque stesse già mantenendo un piano da 7,99 euro al mese, invece, non è previsto alcun aumento di giga senza costi aggiuntivi, come accadeva in precedenza. L’upgrade è quindi una soluzione mirata a chi, attualmente, sostiene un canone mensile inferiore.

Oltre all’offerta Iliad Flash 150, i già clienti possono valutare ulteriori opzioni per aumentare il proprio traffico dati, come Giga 180, Giga 250 o Dati 350, in base alle loro esigenze. La procedura di cambio offerta rimane gratuita e Iliad ha confermato che renderà nota questa possibilità ai suoi clienti mediante campagne dedicate via SMS ed email.

L’offerta Iliad Flash 150 rappresenta quindi un’opportunità interessante per chi ha bisogno di più dati ad un prezzo ugualmente competitivo, mantenendo la trasparenza e l’assenza di costi nascosti che da sempre caratterizzano il modus operandi della compagnia.