La fibra 100% di Sky è in super offerta con 14€ di sconto al mese

Sky Wifi Plus, la fibra 100% di Sky, è in offerta a 20,90 euro al mese anziché 34,90 euro aggiungendo i pacchetti Sky TV e Sky Calcio. Il prezzo complessivo dell’offerta è pari a 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 67,90 euro, per un risparmio complessivo di 577,8 euro in un anno e mezzo.

L’offerta è valida fino al 6 aprile per i nuovi clienti Sky e prevede l’azzeramento dei costi di attivazione della fibra (rispetto ai 49 euro previsti). Attivazione scontata anche per il decoder Sky Stream associato al pacchetto Sky TV: dai 99 euro richiesti il prezzo scende a 19 euro. Calcolando quindi anche lo sconto sulle rispettive attivazioni, il risparmio in 18 mesi è superiore a 700 euro.

Cosa comprende l’offerta sulla fibra di Sky

Ricapitolando, l’attuale offerta in corso sulla fibra di Sky comprende tre pacchetti: Sky Wifi Plus, Sky TV e Sky Calcio. Sky Wifi Plus è il pacchetto della fibra che include anche l’opzione Voce Unlimited (chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali) e lo Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito. Per quanto riguarda la velocità di connessione, i clienti Sky raggiungono una velocità in download fino a 1 Gigabit/s, per un’esperienza streaming di livello assoluto.

Con Sky TV, invece, si possono vedere tutti i programmi Sky per la famiglia, come ad esempio Pechino Express e MasterChef, le migliori serie tv internazionali, le produzioni Sky Original, un ampio catalogo di documentari e i notiziari della redazione di Sky. A proposito di serie televisive, ad aprile ci sarà il debutto dell’attesissima seconda stagione di The Last of Us.

Il terzo e ultimo pacchetto è Sky Calcio, tramite cui si ha accesso alla visione di tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, nonché la Premier League e la Bundesliga. Nella prossima giornata di Serie A Sky trasmetterà gli incontri Genoa-Udinese, Milan-Fiorentina e Atalanta-Lazio.