Very Mobile: aprile si apre con l'offerta 5G da 5,99€ al mese

In casa Very Mobile il mese di aprile si è aperto con l’offerta 5G da 5,99 euro al mese per i clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali. La tariffa include 150 Giga per navigare in Internet, più minuti e SMS illimitati, con l’aggiunta di un mese gratis. Sono gratuite anche l’attivazione e la consegna della SIM.

Very Mobile è un operatore virtuale di telefonia mobile, attivo in Italia dal 2020. Con ogni probabilità gli appassionati di calcio lo conoscono anche per via dei suoi testimonial più famosi, l’ex capitano della Roma Francesco Totti e il fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic, protagonisti di diversi spot pubblicitari.

Passa a Very Mobile: l’offerta 5G da 5,99 euro al mese

Ricapitolando, dunque, Very 5,99€ con 150 Giga in 5G più chiamate e messaggi senza limiti è l’offerta di portabilità dell’operatore Very Mobile disponibile per i clienti Iliad, CooVoce, Fastweb e altri fino al 16 aprile. Nell’elenco degli operatori figurano anche Lyca Mobile, PosteMobile e Tiscali.

A proposito della rete 5G, Very ricorda che per navigare alla massima velocità occorre disporre da una parte di un dispositivo idoneo, dall’altra della copertura di rete. Come è noto, Very Mobile si appoggia alla rete WindTre, quindi per verificare il livello di copertura è sufficiente verificare dagli strumenti disponibili sui rispettivi siti ufficiali.

Restando in tema di navigazione, quando si è all’estero in uno dei Paesi dell’Unione europea si beneficia di 7,6 Giga dedicati in roaming, invece i minuti e gli SMS rimangono gli stessi dell’offerta valida per l’Italia. Qualora poi i Giga dovessero finire prima, Very blocca in automatico la navigazione, volendo però è possibile riprendere da subito scegliendo di rinnovare l’offerta in anticipo.

Un altro servizio utile incluso gratis nell’offerta è l’hotspot. Si tratta di una funzionalità utile in particolare quando non si ha la possibilità di collegarsi ad una rete Wi-Fi, condividendo i dati mobili della propria tariffa con un altro dispositivo come uno smartphone o un computer.