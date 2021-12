iQOO Z3 si aggiorna: arriva Android 12 con tante novità

iQOO, spin-off di Vivo, ha iniziato a rilasciare l'aggiornamento della Funtouch OS 12 per il suo primo smartphone di fascia medio-alta. iQOO Z3 sta ricevendo Android 12 con la Funtouch OS 12, di fatto facendo da apripista alla nuova personalizzazione Android dell'azienda in forze a BBK Electronics.

iQOO Z3 è un device piuttosto popolare per via delle sue specifiche da medio-gamma puro e per il suo prezzo estremamente competitivo. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, IQOO Z3 sta ricevendo la build PD2073BF_EX_A_6.72.7 del peso di 4 GB con la Funtouch OS 12 basata sul nuovo sistema operativo di Google.

iQOO Z3 riceve l'aggiornamento ad Android 12

Tra le varie migliorie e ottimizzazioni apportate dal colosso di Mountain View, il team di sviluppo di Funtouch OS si è focalizzato nell'ottimizzazione dell'esperienza utente e non solo: migliora, ad esempio, la visualizzazione delle informazioni all'interno dei widget, è stata ampliata la personalizzazione degli sticker, è stata introdotta la funzione Small Windows per rimpicciolire a proprio piacimento la UI di ogni applicazione Android e sono state introdotte nuove funzionalità legate alla privacy.

L'aggiornamento, disponibili a scaglioni, sta iniziando a raggiungere i primi dispositivi compatibili; gli utenti muniti dello smartphone possono controllarne la disponibilità dall'apposito pannello degli aggiornamenti software.