iQOO Neo5s: e se fosse lui il medio-gamma da acquistare?

Come abbiamo visto all'interno della nostra news sugli smartphone in arrivo entro il Q1 2022, sappiamo che iQOO (spin-off di Vivo) ha intenzione di presentare il modello iQOO Neo5s il 20 dicembre. In queste ore, però, l'azienda sta inondando la rete con alcune immagini teaser pensate per svelare in anticipo alcune delle caratteristiche più peculiari del nuovo device, tra cui il chip del display indipendente di iQOO Neo5s.

iQOO Neo5s monterà un chip del display indipendente

Lo smartphone, atteso al lancio con il processore Qualcomm Snapdragon 888, sarà anche il primo dell'azienda a montare il nuovo sistema operativo OriginOS Ocean basato su Android 12. Di fianco il SoC di fascia alta di Qualcomm, però, troverà posto un chip del display indipendente che si occuperà di gestire alcune operazioni computazionali durante particolari compiti, come il gaming, al fine di garantire una migliore esperienza utente a fronte di un carico di lavoro meno gravoso anche per la GPU.

Ma non solo: dalle immagini teaser scopriamo che oltre al chip del display indipendente iQOO Neo5s disporrà anche di un sistema di dissipazione del calore inedito che andrà a coprire il 90% della superficie del telefono al fine di garantire una migliore gestione della temperatura. Gli ultimi rumor sul device indicano che lo smartphone sarà munito di una fotocamera punch hole, un sensore Sony IMX598 da 48 MP e il supporto alla ricarica rapida da 66 W.