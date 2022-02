iQOO 9 SE: novità o ennesimo rebrand?

iQOO, spin off di Vivo, si appresta a lanciare l'atteso smartphone di fascia media iQOO 9 SE che, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, non sarà altro che il rebrand di un altro smartphone dell'azienda cinese. Le ultime informazioni riguardo la scheda tecnica indicano che iQOO 9 SE arriverà con un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+, una fotocamera posteriore tripla e un comparto hardware pensato per competere contro OnePlus 9 RT, Samsung Galaxy S21 FE e altri device.

iQOO 9 SE è il rebrand di quest'altro smartphone iQOO?

Sembra, però, che in realtà il nuovo smartphone di iQOO non sia altro che il rebrand di iQOO Neo 5S lanciato lo scorso mese di dicembre. Il device monta un pannello AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+ e 120 Hz di frequenza di aggiornamento, monta Android 11 con la personalizzazione OriginOS Ocean, una fotocamera frontale da 16 MP, una fotocamera posteriore da 48 MP (con OIS) accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 13 MP e uno macro da 2 MP, il processore Qualcomm Snapdragon 888, supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 66 W, display stereo e sensore di impronte integrato nel display.

Fino ad oggi ci sono elevate probabilità che i due device siano gli stessi ma con due nomi differenti, una tattica ormai ben nota da parte degli OEM che non fa altro che creare ancora più confusione negli utenti. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni sul “nuovo” device di iQOO.