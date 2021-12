iQOO Neo 5S ufficiale: un top di gamma di nome e di fatto

A seguito delle ultime indiscrezioni e il teaser di qualche giorno fa, in queste ore è stato ufficialmente presentato iQOO Neo 5S. Il device, che verrà accompagnato anche dal modello iQOO Neo 5 SE, si presenta come un vero top di gamma da ogni punto di vista per via di un ottimo lavoro sul design e una scheda tecnica ricca di tante novità.

iQOO Neo 5S: caratteristiche e design

Partendo proprio dal design, iQOO Neo 5S ha dalla sua una incredibile ottimizzazione delle cornici che mettono in risalto il generoso pannello AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+, supporto HDR10+, sensore di impronte integrato, 120 Hz di frequenza di aggiornamento e fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP.

Sul retro spicca una lavorazione sobria e minimal – a eccezione della variante arancione con una simpatica texture a nido d'ape – in cui trova posto l'isola rettangolare in cui è inserita la fotocamera principale costituita da un sensore principale da 48 MP, uno secondario da 13 MP e un altro da 2 MP. Sotto la scocca, come avevano anticipato i leak dei giorni scorsi, batte il processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8/12 di RAM LPDDR5, 128/256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1, una batteria da 4500 con supporto alla ricarica rapida a 66 W e Android 11 con la nuova personalizzazione OriginOS Ocean.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400×1080 pixel con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte e MEMC;

processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio di archiviazione in formato UFS 3.1;

fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX598 da 48 MP con apertura f/1.79, flash LED, OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale di 120° e apertura f/2.2 aperture, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.0;

speaker stereo con supporto audio Hi-Fi;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C;

dimensioni: 163.22 × 76.4 x 8.39 mm;

peso: 197 grammi;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 66 W;

Android 11 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone è disponibile al pre-ordine fin da oggi, con la disponibilità all'acquisto in Cina a partire dal 24 dicembre. Previsto nelle colorazioni nera, blu e arancione, il device sarà disponibile ai seguenti prezzi: