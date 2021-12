iQOO 9: tutti i dettagli sui display dei nuovi top di gamma

Dopo l'arrivo degli smartphone iQOO Neo 5S e iQOO Neo 5 SE, l'azienda spin-off di Vivo torna a essere protagonista di una serie di leak pensati per svelare in anticipo i dettagli e le caratteristiche dei display di iQOO 9 e iQOO 9 Pro. Nelle ultime settimane diversi rumor avevano svelato le caratteristiche della ricarica rapida e del processore atteso sulla serie iQOO 9, ma solo quest'oggi abbiamo finalmente l'opportunità di scoprire il display dei nuovi top di gamma.

Cosa sappiamo sui display di iQOO 9 e iQOO 9 Pro?

Secondo le informazioni pubblicate in rete dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, scopriamo che con tutta probabilità iQOO 9 Pro monterà lo stesso pannello già disponibile sul modello iQOO 8 Pro: si tratta di un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ leggermente curvo sui lati lunghi. Invece, per quanto riguarda il display di iQOO 9, scopriamo che il device dovrebbe montare un display AMOLED piatto da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+. Per entrambi i modelli, sempre secondo il leaker, è molto probabile che l'azienda farà ricorso agli ottimi pannelli Samsung E5 con il foro per la fotocamera punch hole centrale, come si vuole per gli smartphone di una certa fascia di prezzo.

Rumor precedenti indicano che iQOO 9 Pro dovrebbe fare affidamento su di una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W – proprio come su Xiaomi 11T Pro – e ovviamente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, sembra molto probabile che la serie iQOO 9 utilizzerà un chip secondario per il display, supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz e diverse feature pensate per il gaming su mobile.

Infine, secondo la timeline di arrivo dei primi smartphone entro il Q1 2022, è molto probabile che la serie iQOO 9 verrà svelata verso la fine di gennaio.