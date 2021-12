IQOO 9: ecco la batteria e la ricarica rapida del flagship

Un inedito rumor svela che IQOO 9 monterà una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W, due specifiche che sottolineano l'anima da puro top di gamma dell'azienda cinese in forze a BBK Electronics. Di questo smartphone ci siamo occupati poco meno di una settimana fa per via dei leak sul probabile SoC atteso al lancio, e in queste ore scopriamo che IQOO 9 potrà contare anche su un modulo batteria tipico di un device top di gamma.

Scopriamo la batteria e la ricarica rapida di IQOO 9

Secondo Panda is Bald, un leaker piuttosto affidabile sul mondo mobile, apprendiamo che IQOO 9 potrà contare su una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W; il modello IQOO 9 Pro dovrebbe montare un modulo del tutto simile, ma non abbiamo ancora informazioni certe su cui poterci basare.

Inoltre, le informazioni in possesso del leaker svelano che l'azienda dovrebbe lanciare il device esclusivo durante il Q1 2022, possibilmente già durante il mese di febbraio 2022. Dai leak pubblicati in questi giorni, è altamente probabilmente che il device monterà un pannello AMOLED da 6.62 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con sensore di impronte nel display, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8 GB di RAM, fotocamera tripla posteriore (48 + 13 + 13 MP) e una fotocamera frontale da 16 MP.