iQOO Neo 5 SE: design da top e hardware da medio-gamma

A seguito dell’annuncio di iQOO Neo 5S, in questo ore il brand spin-off di Vivo ha annunciato anche iQOO Neo 5 SE, device che la stessa azienda aveva svelato in anticipo qualche giorno fa con la pubblicazione di un teaser ufficiale. Come avremo modo di vedere nei capitoli successivi, iQOO Neo 5 SE si presenta come un device in parte simile al fratello iQOO Neo 5S ma evidentemente indirizzato a una categoria di utenti più attenti al rapporto qualità/prezzo e che a una scheda tecnica all’ultimi grido.

iQOO Neo 5 SE: caratteristiche e scheda tecnica

Come dicevamo, il nuovo smartphone di iQOO ha un design curato e giovanile, merito della ricca gamma cromatica adatta allo stile di ogni utente. Frontalmente le cornici sono piuttosto ottimizzate, a naso non quanto quelle del modello iQOO Neo 5S, e abbracciano un pannello LCD da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con sensore di impronte integrato, HDR10+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e fotocamera punch hole centrare da 16 MP.

Posteriormente il telaio dispone di un modulo fotografico a semaforo posizionato nella estremità superiore sinistra, composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Al di sotto della scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 55 W, jack audio da 3.5 mm, audio Hi-Res, connettività 5G (SA/NSA) e Android 11 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz, sensore di impronte integrato e luminosità massima pari a 650 nit;

processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posterior: sensore principale da 50 MP con apertura f/1.79, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 120° e apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.0;

jack audio da 3.5 mm, speaker stereo e supporto audio Hi-Res;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS;

dimensioni: 164.70 × 76.68 x 8.53 mm;

peso: 189 grammi;

batteria da 4,500 mAh con ricarica rapida a 55 W;

Android 11 con personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone è disponibile al pre-ordine fin da oggi, con la disponibilità all'acquisto in Cina a partire dal 28 dicembre. Atteso nelle colorazioni Crystal White, Mineral Blue e Phantom, il device viene lanciato con i seguenti prezzi: