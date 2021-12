IQOO 9 si mostra in un leak: monterà lo Snapdragon 8 Gen 1

Una nuova certificazione per IQOO 9 svela la presenza di Snapdragon 8 Gen 1, il nuovissimo SoC di fascia alta del colosso statunitense presentato pochissimi giorni fa e pensato per competere contro altri mostri sacri del calibro di MediaTek Dimensity 9000, Apple A15 e Exynos 2200. In queste ore lo smartphone IQOO 9 è stato certificato in Cina in due varianti con due codici prodotto differenti: V2171A e V2172A.

Dalle primissime informazioni condivise in rete, sembra che i sopracitati codici prodotto farebbero riferimento ai modelli IQOO 9 e IQOO 9 Pro, la nuova serie di smartphone di fascia premium dell'azienda cinese in forze a BBK Electronics.

IQOO 9 con Snapdragon 8 Gen 1

Secondo alcuni rumor, sembra che i nuovi smartphone condivideranno molto con l'attuale generazione di IQOO 8 e IQOO 8 Pro, a partire dal design. Sembra, infatti, che monteranno una fotocamera punch hole centrale su un pannello flat (IQOO 9) e un leggermente curvo sui lati lunghi (IQOO 9 Pro). Oltre alla disponibilità del nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm, sembra che entrambi gli smartphone avranno Android 12 out-of-the-box e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Ad oggi, purtroppo, oltre la conferma del nuovo SoC di Qualcomm, non ci sono altre informazioni su IQOO 9. Se non altro il leak di oggi ci permette di valutare in anticipo verso quale fascia di utenti verrà proposto il nuovo smartphone Android.