iPhone SE 4: spuntano a sorpresa caratteristiche tecniche e prezzo

L’iPhone SE 4, il cui possibile arrivo è previsto per marzo 2025, sarà una notevole rivisitazione della linea SE di Apple, introducendo diverse novità ed aggiornamenti rispetto al modello attuale, l’iPhone SE 3.

Alcuni giorni fa si era parlato dell’eventualità che, assieme alla versione standard, venisse proposto anche un modello più grande, denominato iPhone SE 4 Plus. L’ipotesi è stata poi ridimensionata, non essendoci prove a sufficienza che dimostrino un lavoro in tal senso.

iPhone SE 4: cosa sappiamo al momento

Tornando a parlare dell’unità base, probabilmente l’unica in arrivo, uno degli aggiornamenti principali riguarderà lo schermo: parliamo di un display OLED da 6,06 pollici a 60 Hz, una novità per questa serie di dispositivi, e ci sarà la tacca per Face ID e fotocamera frontale.

Sul fronte delle prestazioni, iPhone SE 4 sarà dotato dello stesso chip A18 presente nei modelli base e Plus dell’iPhone 16 e vedrà un raddoppio della RAM fino ad 8 GB, rispetto ai 4 GB dell’attuale SE 3. Questo aumento di memoria permetterà anche l’uso di Apple Intelligence, segno di come l’azienda voglia rendere più accattivanti anche i modelli “economici”. Un’altra innovazione importante è relativa alla presenza del modem interno, chiamato Centauri, il primo progettato da Apple e prodotto da TSMC.

Parlando ora del comparto fotografico, l’iPhone SE 4 avrà un singolo sensore principale da 48 MP: un notevole passo in avanti rispetto al sensore da 12 MP dell’SE 3, assieme ad una fotocamera frontale da 12 MP. Anche la batteria sarà potenziata, con una capacità di 3.279 mAh, superiore ai 2.018 mAh del modello attuale, e supporterà la ricarica cablata a 20 W e l’accessoristica MagSafe, ampliando la gamma di accessori compatibili.

Il prezzo di iPhone SE 4 dovrebbe aumentare rispetto al passato, collocandosi in una fascia dai 499 ai 549 dollari: dato il miglioramento delle caratteristiche tecniche, questo incremento risulta giustificato e, almeno in teoria, non dovrebbe compromettere il vantaggio in termini economici della linea SE.