iPhone SE 4 Plus: l'idea ti entusiasma? Torna con i piedi per terra

L’iPhone economico che tanto aspettavi sta arrivando? Addirittura con un display più grande del previsto?

Comprendiamo l’euforia e noi stessi abbiamo riportato la notizia un paio di giorni fa, ma faresti bene a rivedere i tuoi piani d’acquisto per il futuro: l’iPhone SE 4 Plus, di cui molto si è parlato in queste ore, potrebbe in realtà non esistere affatto.

iPhone SE 4 Plus: non c’è nulla di concreto

Le voci sull’uscita di un iPhone SE 4 Plus, accanto alla versione standard dell’iPhone SE 4, stanno circolando già da diverso po’, ma nessuna fonte autorevole ha ancora confermato. A prescindere da questo, il modello base, ossia l’iPhone SE 4, dovrebbe essere lanciato nei primi mesi del 2025 come una versione economica, se così possiamo dire, della gamma di smartphone Apple.

L’indiscrezione è stata condivisa da blog giapponese Mac Otakara, secondo cui Apple sarebbe al lavoro su due versioni dell’iPhone SE 4: una con schermo da 6,1 pollici e l’altra con un display più grande, da 6,7 pollici. Le foto ed i video pubblicati mostrano le unità dummy con design simile all’iPhone 14, con notch sul display e una sola fotocamera posteriore. Tuttavia, nessun altro insider o fornitore ha confermato queste anticipazioni, il che rende la notizia ancora più incerta.

Lo stesso blog Mac Otakara si è dichiarato cauto in merito alla questione, suggerendo che solo la versione da 6,1 pollici potrebbe essere effettivamente realizzata. Quindi, nel caso avessi già iniziato a risparmiare per accaparrarti il nuovo iPhone SE 4 Plus, sarebbe meglio mettere da parte le illusioni (almeno per adesso).

Nel frattempo, il 2025 potrebbe anche segnare l’addio del modello Plus alla gamma di punta di Apple, con il lancio di una variante più sottile e leggera i cui nomi dotrebbero essere iPhone 17 Slim, Ultra o Air, che andrebbe sì a distinguersi per il design più elegante ma, di contro, includerebbe specifiche hardware ben al di sotto rispetto a quelle delle altre due unità.