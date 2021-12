iPhone Flip, il pieghevole che mancava (FOTO)

Quanto sarebbe bello un iPhone pieghevole in puro stile Samsung Galaxy Z Flip3, Motorola Razr o Huawei P50 Pocket? Molto, lo sappiamo. Purtroppo ad oggi non abbiamo alcuna notizia in merito, se non semplici brevetti e indiscrezioni trapelate dal web. Tuttavia, un designer ha messo insieme i rumors relativi a questo dispositivo e ne ha realizzato dei concept semplicemente affascinanti. Siete pronti a stupirvi?

iPhone Flip: così è troppo bello

C'è poco da fare: i pieghevoli sembrano essere il prossimo futuro della telefonia mobile e il trend del momento: tutte le aziende si stanno cimentando in questo settore. Pensiamo a Samsung (capostipite con il prim Fold del 2019) con la serie Z Fold e Z Flip, Huawei con i suoi Mate X, XS, X2 e P50 Pocket, OPPO con il recente Find N, Motorola con l'iconico Razr e Royole. Tuttavia, presto anche Honor si unirà a questo elenco ed Apple potrebbe svelare il suo primo device con schermo che si piega nel 2023.

Non sappiamo se sarà un prodotto simil-Z Fold2 o con un design a conchiglia. Noi speriamo che possa arrivare in entrambi i modi ma quel che è certo è che il melafonino pieghevole flip potrebbe avere una marcia in più in termini di tascabilità e usabilità ad una mano. Un concetto ancora più estremo di quello visto con gli iPhone Mini. Intanto, diamo un'occhiata ai render realizzati dal noto designer conosciuto sul web come @conceptsiphone. Fatevi anche un giro sul suo account Twitter e Instagram: rimarrete a bocca aperta.

L'iPhone Fold invece, potrebbe essere un prodotto in grado di unificare la serie di iDevice con quella dei tablet da 8 pollici. Da chiuso potrebbe essere un piccolo prodotto per l'uso di tutti i giorni e da aperto potrebbe essere grande quanto un iPad Mini .