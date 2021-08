L'esperto di Bloomberg suggerisce che gli iPhone pieghevoli sono ancora a due-tre anni di distanza. Non di meno, è appena emerso che l'Apple Watch in versione “titanio” è appena andato “Sold-Out”.

iPhone pieghevole: facciamo il punto

Apple sta prendendo in considerazione l'idea di realizzare modello di iPhone con display pieghevole e potrebbe uscire entro due o tre anni secondo l'esperto di Bloomberg Mark Gurman. Il giornalista ha anche indicato che l'Apple Watch in titanio di fascia alta potrebbe essere esaurito e sembra che Apple non abbia alcuna intenzione di produrre nuove iterazioni con il suddetto materiale.

I display pieghevoli stanno rapidamente raccogliendo consensi e Samsung è uno dei principali attori, nonché pioniere della tecnologia “fold/flip”. Gurman prevede che un iPhone pieghevole potrebbe diventare una realtà entro il 2023 o successivamente.

Il modello in titanio Apple Watch Series 6 Titanium ha un prezzo di 799 dollari e si dice che al momento non sia disponibile nei negozi Apple online e offline.

Ci sono indicazioni che la variante in titanio potrebbe essere stata cancellata; pare che non vi siano dei piani per riprodurre un nuovo lotto del dispositivo. Con la versione più recente dell'Apple Watch Series 7 prevista per il debutto a settembre, l'OEM di Cupertino potrebbe non svelare l'edizione in titanio.

Va detto, tuttavia, che l'azienda non ha dichiarato ufficialmente che il modello in titanio è stato interrotto..

Gurman ha anche evidenziato un problema di ricarica comune relativo all'orologio intelligente e suggerisce che l'interfaccia USB-C sia un'opzione di ricarica migliore rispetto a quella attuale.

Si suggerisce inoltre che la compagnia vorrebbe rendere sempre più dispositivi compatibili con la tecnologia di ricarica wireless MagSafe; con questa features, si potrebbe migliorerebbe la capacità di ricarica dell'Apple Watch.

