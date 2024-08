iPhone 16 vs iPhone 15: le 7 differenze fondamentali che valgono l'upgrade

Con la presentazione di iPhone 16 imminente ormai viene spontaneo, per chi possiede il modello immediatamente precedente, iniziare a chiedersi se avrà senso lasciare iPhone 15 in favore dell’edizione successiva. In attesa delle conferme ufficiali di tutte le indiscrezioni fino a ora trapelate, è possibile fare un quadro della situazione, riassumendo in 7 punti le ragioni per le quali probabilmente varrà effettivamente la pena effettuare il nuovo acquisto.

iPhone 16 vs iPhone 15: vale la pena cambiare?

Considerando che le indiscrezioni relative ai nuovi modelli di smartphone Apple in arrivo sono veramente tante, abbiamo deciso di prendere in considerazione le 7 più interessanti, che riguardano le differenze fra le due edizioni base dei melafonini.

Le ragioni per le quali si potrebbe pensare effettivamente di optare per un upgrade già quest’anno sono:

Comparto fotografico: il sensore ultragrandangolare potrebbe essere in grado di lavorare meglio in caso di scarsa illuminazione (apertura focale f/2.2 invece dell’attuale f/2.4). Inoltre, dovrebbe essere il supporto agli scatti in macro, oggi assente sui modelli base; Capture Button: se Apple dovesse aggiungere davvero un tasto multuso dedicato alla fotocamera, come ampiamente anticipato, è molto probabile che lo farà su tutti i nuovi modelli; Processore: il chip A16 Bionic difficilmente potrà competere con l’A18 in arrivo sui nuovi melafonini; RAM: dagli attuali 6GB di RAM si dovrebbe passare a 8GB di RAM; Apple Intelligence: l’importante upgrade che riguarda il processore e la RAM ha un fine ben preciso ed è quello di permettere a iPhone 16 di supportare l’intelligenza artificiale di Apple. Sappiamo già per certo che iPhone 15 non la supporterà; Batteria più ampia e ricarica più veloce: anche la batteria subirà un aumento significativo. Il modello base passerà da 3349 mAh a 3561 mAh. Curiosamente, l’edizione Plus dovrebbe subire una riduzione, invece. Ricarica più veloce: migliora anche la velocità della ricarica a cavo (da 27W a 40W) e di quella wireless (da 15W a 20W).

Oltre a questo, stando al recentissimo video trapelato in rete, potrebbe esserci anche un cambio di design, come visibile nella fotografia subito sopra.

Dunque, se è lecito avere qualche dubbio relativamente al passaggio dagli attuali modelli Pro ai futuri modelli Pro, per quanto riguarda le edizioni base, la situazione è diversa. Il motivo è principalmente legato all’arrivo di Apple Intelligence: il servizio di intelligenza artificiale richiederà un hardware più performante di quello a bordo di iPhone 15. Hardware che sarà certamente presente su iPhone 16.

Dunque, anche se hai acquistato solo quest’anno il tuo nuovo melafonino, potresti essere comunque nella posizione di pensare di cambiarlo. Oppure, aspetta il 2025 e opta per iPhone 17 Pro Max.