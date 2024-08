iPhone 16: foto perfette più semplici con questa novità inaspettata

Le foto scattate con i nuovi iPhone 16 potrebbero essere ancora più belle perché realizzate in modo ancora più semplice. Il merito sarebbe di una grossa novità hardware in arrivo, che potrebbe essere a bordo di tutti i modelli oppure soltanto delle edizioni Pro. Si tratta del pulsante fisico di scatto, definito “Capture Button“: una novità inaspettata, considerando che Apple non è solita aggiungere pulsanti ai suoi device, se non in occasioni rare.

iPhone 16: foto migliori con il Capture Button

Qualcuno potrà pensare istintivamente che è un pulsante rapido per scattare le fotografie in realtà già esiste e riguarda il bilanciere del volume (tasto volume verso il basso). In realtà, quella studiata da Apple sarebbe una soluzione completamente differente: il pulsante sarebbe posizionato in basso sul lato sinistro esattamente come se fosse un otturatore. L’indice andrebbe a toccarlo con tutta facilità, trasformando di fatto il dispositivo in una vera e propria fotocamera in qualsiasi momento.

Un tasto nato per avere uno scopo ben diverso dall’ormai noto Action Button, posizionato sopra il bilanciere del volume e personalizzabile per compiere diverse operazioni rapide. Il Capture Button sarebbe dedicato esclusivamente al comparto fotografico e potrebbe essere sfruttato in vari modi. La pressione potrebbe essere in due “fasi”, grazie a un feedback fornito da un motore “Taptic Engine” integrato: in questo modo, in base alla pressione potrebbe essere possibile compiere azioni diverse. Inoltre, potrebbe essere capacitivo così da ampliare ulteriormente il panorama di azioni che si potrebbero compiere rapidamente, anche solo sfiorandolo.

Non si tratta in realtà di una novità assoluta. Da mesi è emersa l’indiscrezione, ripresa da più fonti, secondo la quale Apple avrebbe deciso di implementare un nuovo tasto fisico dedicato alla fotocamera sui suoi iPhone 16. Tuttavia, a poche settimane dal lancio il fermento cresce: siamo tutti curiosi di capire se quanto trapelato sarà confermato dalla realtà oppure no. Ormai manca poco, quasi sicuramente prima della metà di settembre i nuovi melafonini saranno ufficiali, svelando qualsiasi segreto.