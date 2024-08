iPhone 16 vs iPhone 17: questa differenza potrebbe farti aspettare il 2025

iPhone 16, in tutte le sue varianti, sarà un concentrato di tecnologia. Ma se valesse la pena aspettare iPhone 17? Spunta online una previsione sui futuri smartphone, che evidenzierebbe una grande differenza con i modelli in arrivo il mese prossimo.

iPhone 16 o iPhone 17: è meglio aspettare?

L’attesa per i nuovi smartphone della mela morsicata è ormai quasi finita: il 9 settembre i nuovi melafonini saranno ufficiali e dopo poco si potrà procedere al preordine dei device. Le novità a bordo saranno certamente parecchie, come anticipato dalle tante indiscrezioni trapelate online. Tuttavia, potrebbe esserci una ragione per la quale si potrebbe preferire aspettare, soprattutto se già possessori di un device Apple recente, e acquistare il modello in arrivo nel 2025.

Tutti i nuovi modelli in arrivo, in edizione standard e Pro, dovrebbero avere 8GB di memoria RAM a bordo. Una memoria volatile importante, che dovrebbe supportare al meglio il lavoro del chip A18, anch’esso quasi sicuramente presente tutti le varianti. Probabilmente, Apple ha scelto di dotare tutte le edizioni di un processore di ultimissima generazione, e di una buona quantità di memoria volatile, per permettergli di sfruttare al meglio la sua intelligenza artificiale

Del resto, basti pensare che solo iPhone 15 Pro e Pro Max, con i loro 8GB di RAM e il chip A17 Pro, saranno compatibili con Apple Intelligence. Invece, i modelli standard non lo saranno, innanzitutto per i limiti del processore (che è Apple A16 Bionic), ma anche a causa dei “soli” 6GB di RAM dei quali sono dotati.

Sulla base di questo ragionamento diventa molto importante la previsione fatta da un leaker su Weibo. Secondo lui è altamente probabile che iPhone 17 sia destinato ad avere a bordo ben 12GB di memoria RAM, necessari per supportare il futuro processore che dovrebbe essere proprio A19.

Questo perché, grazie a questo upgrade, i device dovrebbero essere in grado di gestire l’AI non solo prettamente in cloud (come avverrà molto probabilmente con iPhone 16), ma soprattutto in locale, tramite l’edge AI. Di seguito, una traduzione di quanto riportato del leaker:

“Se vuoi cambiare il tuo iPhone con un modello con migliori capacità di intelligenza artificiale, probabilmente l’iPhone 17 del 2025 sarà la scelta migliore. L’iPhone 16 di quest’anno ha solo 8GB di memoria, affidandosi principalmente all’AI basata sul cloud. L’iPhone 17 dell’anno prossimo avrà invece 12GB di memoria, con molte più applicazioni di edge AI. Questo consiglio è rivolto a chi ha un budget limitato e vuole cambiare il proprio iPhone. Per chi non ha problemi di budget, ovviamente, non è necessario considerare questo aspetto.”

Dunque, a differire fra le due generazioni di melafonini (una in uscita brevissimo e l’altra con ogni probabilità prevista per il prossimo anno) sarebbe proprio la differenza del quantitativo di memoria volatile. Meno che mai si tratta di un dettaglio da sottovalutare: Apple Intelligence, cioè l’intelligenza artificiale concepita dalla mela morsicata, è quello su cui il colosso di Cupertino punterà di più in futuro. Assicurarsi uno smartphone che sia il più possibile performante sarà quindi garanzia di prestazioni migliori.

Dunque, anche alla luce delle tante differenze previste fra iPhone 16 e iPhone 15, se già possiedi uno smartphone Apple di recente generazione, la scelta migliore potrebbe proprio quella di aspettare il 2025 e acquistare iPhone 17.